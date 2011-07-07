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Spor

EMENİKE YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN AYRILDI İSTANBUL (A.A)

07 Temmuz 2011 23:22

-EMENİKE YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 07.07.2011 - Futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça serbest bırakılan Fenerbahçe'nin yeni transferi Emmanuel Emenike, Yabancılar Şube Müdürlüğünden ayrıldı. Savcılıkça serbest bırakıldıktan sonra İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürülen Emenike'yle ilgili Türkiye'de adli olaya karışan yabancılara dair prosedür tamamlandı.  Emenike daha sonra Yabancılar Şube Müdürlüğünden ayrıldı. Emmanuel Emenike polis biriminden ayrıldığı sırada bir grup Fenerbahçeli taraftar, futbolcuya tezahürat yaptı. 

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