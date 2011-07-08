-EMENİKE VE SEZER FENERBAHÇE KAMPINA KATILACAK DÜZCE (A.A) - 07.07.2011 - Düzce'de kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Kaynaşlı İlçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan akşam antrenmanının ilk bölümünde oyuncular, fitness salonunda ve salonun önündeki çim alanda sürat, dayanıklılık ve çabukluk çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler daha sonra sahada 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Günün ilk antrenmanında takımdan ayrı çalışan Gökhan Gönül, Dia ve Güiza, akşam antrenmanında takımla birlikte idman yaptı. -MİLLİLER TAKIMA KATILDI- Sezon bitiminde milli takımlarına gittikleri için izinli olan futbolculardan Semih Şentürk, Emre Belözoğlu, Mehmet Topuz ve Mamadou Niang da kampa katıldı. Semih, Emre, Mehmet takımdan ayrı koşu yaparken fitness salonundaki çalışmaya katıldığı bildirilen Niang'ın ayağında ağrı olduğu için sahadaki çalışmada yer almadığı kaydedildi. Sol dizinde ağrı olan Stoch ile sol alt arka adalesinde ağrı bulunan Serdar Kesimal akşam antrenmanında da yer almadı. Copa Amerika'da mücadele eden Uruguay Milli Takımı'nda yer alan Diego Lugano ve Brezilya Milli Takımı kadrosunda bulunan Andre Santos takıma daha sonra dahil olacak. -EMENİKE VE SEZER KAMPA GELİYOR- Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça sorgulandıktan sonra serbest bırakılan Emmauel Emenike ve Sezer Öztürk'ün kampa katılacağı bildirildi. Emenike ve Sezer'in bu gece İstanbul'dan Düzce'ye gelerek, takıma dahil olacağı kaydedildi. -İDMANDA ''GÜİZA'' TEZAHÜRATLARI- Düzce'deki kamp sırasında antrenmanlarda takımı yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, bu akşam da çalışmayı saha kenarından izledi. Taraftarlar, çift kale maç sırasında oyuncuların yaptığı güzel hareketlerde tezahürat yaptı. Taraftarların en fazla ilgi gösterdiği oyunculardan biri de Güiza oldu. İspanyol futbolcu sahaya gelirken ''Güiza, Güiza'' diye bağıran taraftarlar, çift kale maç sırasında da İspanyol oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar antrenmandan sonra teknik direktör Aykut Kocaman ve bazı oyunculardan imza aldı. Bu arada, Düzce Fenerbahçeliler Derneği antrenman sahasının kenarına ''Topuk Yaylası Tesisleri'ni Düzcemize kazandıran başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederiz'' yazılı pankart astı. Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.