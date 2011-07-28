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Spor

EMENİKE TRANSFERİNİ DEĞERLENDİRDİ İSTANBUL (A.A)

28 Temmuz 2011 23:17

-EMENİKE TRANSFERİNİ DEĞERLENDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Fenerbahçe'den Rusya'nın Spartak Moskova takımına transfer olan Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübe çok şeyler yapmak için geldiğini, ancak yaşadığı olaylar nedeniyle Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Emmanuel Emenike'nin Fenerbahçe Tv'ye yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde de yayımlandı.  Fenerbahçe'den erken ayrılığı nedeniyle üzgün olduğunu belirten Emenike, şunları kaydetti:  ''Her şeyden önce bu kulüp, taraftarlar, sizler beni çok sevdiniz. Ben de sizleri çok sevdim. Çok erken bir ayrılık oldu. Özelikle Aykut Kocaman ile çok özel bir ilişkimiz vardı. Bu kulüp için bir şeyler yapmak istiyordum. Ancak bu ülkede çok ilginç şeyler yaşadım.  İlk önce benim için oynar-oynamaz tartışması yapıldı. Daha sonra yaşımla ilgili beni çok üzen bir iddia ortaya atıldı ve hayatımda ilk kez bir güvenlik soruşturması sürecine girdim, tutuklandım, 4 gün içeride hapis kaldım. Çok istememe rağmen böyle bir futbol ikliminde yapamayacağımı anladım. Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Açıkçası kafamın içi iyi değil. Herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımı, yöneticilerimi, hocalarımı, teknik heyettekileri, oyuncuları ve taraftarları çok özleyeceğim. Psikolojik ve kafa olarak kendimi rahat hissetmiyorum.''

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