Emenike Spartak Moskova'da

Fenerbahçe'de bir türlü istediğini bulamayan ve kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, eski takımı Spartak Moskova'ya kiralandı.

Rus basınının haberine göre; Spartak Moskova yöneticileriyle, sarı-lacivertli takımın yetkilileri arasında yapılan görüşmede, Nijeryalı forvet oyuncusunun 6 aylığına Spartak'a kiralanması için anlaşma sağlandı.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'ye Temmuz 2011 yılında Karabükspor'dan 9 milyon Euro'ya transfer edilen Emenike, 1 ay sonra da Spartak Moskova'ya 10 milyon Euro'ya satılmıştı.



29 yaşındaki futbolcu 2011-2013 sezonunda Spartak Moskova ile çıktığı 51 maçta 24 gol attı. Sarı lacivertliler, 2013-14 sezonunda Nijeryalı forveti 13 milyon Euro ödeyerek geri aldı.