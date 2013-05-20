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Spor

Emenike Rusya'da ifade verdi

Şike davasının sanıklarından olan F.Bahçe'den Spartak Moskova'ya transfer olan Emenike Rusya'da ifade verdi

20 Mayıs 2013 21:29

Şike davasının sanıklarından olan Spartak Moskovalı futbolcu Emmanuel Emenike'nin ifadesi Rusya'da alındı.

Mahkeme tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan şike davasının sanığı Aykut Aydın da ifade verdi. Serbest bırakılan Aydın hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

Emenike, şike soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe’den ayrılarak Spartak Moskova'ya transfer olan Emenike, şike davasının sanıkları arasında yer alıyor.

Davanın görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Eminike’nin ifadesinin alınması için Rusya adli makamlarına geçtiğimiz ay yazı gönderdi. Eminike’ye sorulması istenilen soruları da gönderen mahkeme, ifadenin ivedilikle alınarak gönderilmesini istedi.Talimatın ulaştığı Rusya adli makamları geçtiğimiz günlerde Emenike’nin ifadesini aldı. İfade metninin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Öte yandan mahkeme tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan şike davasının sanığı Aykut Aydın da ifade verdi. Yakalama kararının ardından İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne getilen Aydın, heyet karşısında ifade verdi. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Aydın hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Aydın daha sonra adliyeden ayrıldı.

 

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