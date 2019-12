-EMENİKE: ''RUHUMU ORTAYA KOYACAĞIM'' İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ile birlikte FB TV'de canlı yayına çıkan Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarların yüzünü güldürmek için her şeyi yapacağını belirterek, ''Bana güvensinler, destek versinler. Onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim. Takım için ruhumu ortaya koyacağım, tüm kalbimle oynayacağım'' dedi. Kariyeri hakkında da bilgiler veren Emenike, özellikleriyle ilgili olarak ''İnsanlar benim güçlü ve hızlı olduğumu söylüyor'' diye konuştu. Emenike, başka bir ülkeye gitmesi halinde adaptasyon sorunu olacağı için Fenerbahçe'yi tercih ettiğini, idolünün Besiktaş'ın eski Nijeryalı futbolcusu Daniel Amokachi olduğunu bildirdi. -MOSTUROĞLU: ''TRANSFER ÇOK HIZLI OLDU''- Şekip Mosturoğlu, sabah erken saatlerden itibaren Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Feridun Tankut ile görüşmeye başladıklarını belirterek, ''Hem Karabük hem de Emenike ile yoğun bir trafik oldu. Geç saatlerde de olsa mutlu sona ulaştık'' dedi. Teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın transfer listesinin başında Emenike olduğunu vurgulayan Mosturoğlu, şunları kaydetti: ''Bir an önce harekete geçip, sezona bütün transferlerimizle başlamak istiyoruz. İlk harekete geçtiğimiz oyuncu Emenike oldu. O kadar hızlı oldu ki Fenerium kapalı olduğu için üzerindeki formayı bile zor bulduk. Normalde biz forma yaptırırız. Bir an önce transferi bitirmek istedik. Sağolsun Karabükspor Kulübü de anlayış gösterdi. İki başkan arasında sıcak ilişkiler var. Görüşmeler neticelendi. Çok mutluyuz. Aykut hocanın ilk tercihini alabilmek, yöneticilik açısından da önemli. Emenike, Nijerya milli takım aday kadrosunda yer alıyor. İnşallah Avrupa'da ses getirecek futbolcuyu takımıza kazandırdık.'' Aykut Kocaman'ın raporunda Emenike için ''Sürati ve gücü önemli'' dediğini aktaran Mosturoğlu, ''Emenike, inşallah Şampiyonlar Ligi'nde çok çok büyük başarılara imza atacak. Avrupa futbolunda güç ve sürat önemli. Aykut hocanın da özellikle süratli futbola dayalı sisteminin en önemli oyuncularından biri olacak. Beklentimiz Karabük'te attığı gol sayısını 2'ye, 3'e katlaması. İnşallah Fenerbahçe onun attığı gollerle daha büyük başarılara imza atar'' diye konuştu. Şekip Mosturoğlu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın transferde planı dahilinde hareket ettiklerini vurgulayarak, ''Umarım sezonun ilk hazırlık çalışmasına tam takım, bütün transferlerimizle birlikte katılarak, hocamızın da beklentisini karşılayacağız. Bu planlarla ilgili çalışmalarımız devam edecek'' ifadelerini kullandı. Bu arada, FB TV'ye telefonla bağlanarak Emenike'nin transferini değerlendiren Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Joseph Yobo, vatandaşının çok iyi ve güçlü bir futbolcu olduğunu ifade ederek, ''Fenerbahçe için çok iyi bir transfer. Emenike, bu güçlü kadroya yapılmış iyi bir takviye. Şampiyonlar Ligi'nde de takıma katkısı olacaktır'' dedi. Emenike, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı.