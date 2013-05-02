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Spor

Emenike kararına savcıdan itiraz

Futbolda Şike Davası kapsamında, savunması alınamadığı için dosyası ayrılan futbolcu Emmanuel Emenike'nin 'şike' suçundan yargılandığı davada beraat etmesine savcılık itiraz etti

02 Mayıs 2013 21:32

Şike davasında savcılık futbolcu Emmanuel Emenike'nin beraat kararına itiraz etti.

Futbolda Şike Davası kapsamında, savunması alınamadığı için dosyası ayrılan futbolcu Emmanuel Emenike'nin ''şike'' suçundan yargılandığı davada beraat etmesine savcılık itiraz etti.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan, Emenike'ye Karabükspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili verilen beraat kararına itiraz ederek buna ilişkin ön dilekçesini mahkemeye sundu.

Savcının, mahkemenin beraat kararına ilişkin gerekçeli kararını açıklamasının ardından itirazının gerekçelerini içerecek olan esas dilekçesini sunacağı ifade edildi.

Savcı Ermetcan, dava sırasında verdiği mütalaada Karabükspor–Fenerbahçe maçında Emenike'nin şike anlaşması yaptığını öne sürerek, Emenike'nin ''şike'' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

 

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