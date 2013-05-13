Emenike için gerekçeli karar açıklandı

Emmanuel Emenike ile ilgili beraat kararının gerekçesi hazırlayan mahkeme ilginç tespitlere yer verdi. Gerekçeli karardan; “Şekip Mosturoğlu’nun Sami Dinç aracılığıyla menajeri Erdem Konyar’a transfer vaadiyle şike teklifi yapıldığı sabittir." "Sanığın da bundan dolayı müsabakada yer almadığı yönünde şüpheler bulunmakta ise de, bu hususta mahkememizde kesin kanaat oluşturabilecek bir delil elde edilememiştir." Gerekçeli kararda Avukat Sami Dinç’in, Emenike’nin menajeri Erdem Konyar’dan “Futbolcunun Fenerbahçe maçında oynamaması ya da oynadığı takdirde ‘bom b.k’ oynaması için ikna etmesini istediği" ifade edildi.

Selahattin Günday'ın Doğan Hber Ajansı'nda yer alan haberine göre, futbolda şike davasında geçtiğimiz hafta beraat eden Spartak Moskovalı futbolcu Emmanuel Emenike ile ilgili beraat kararının gerekçesi hazırlandı. Futbolda şike davasına bakan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Spartak Moskovalı futbolcu Emmanuel Emenike’ye 8 Mayıs 2011’deki Karabükspor - Fenerbahçe maçında şike yapmak suçundan beraat kararı verdi. Mahkeme beraat kararının gerekçesini hazırladı. Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci ile üye hakimler Hikmet Şen ve Bülent Kınay tarafından hazırlanan 28 sayfalık gerekçeli kararda, Futbolda Şike Davası’nın özeti yer aldı.

Emenike ile ilgili taleplere yer verildi

Kararda Şike davası sanıklarından Erdem Konyar ve Sami Dinç arasındaki Emenike ile ilgili telefon görüşmelerine yer verildi. Sami Dinç’in, Emenike’nin menajeri Erdem Konyar’dan “futbolcunun Fenerbahçe maçında oynamaması ya da oynadığı takdirde ‘bom b.k’ oynaması için ikna etmesini istediği" ifade edilen kararda, Sami Dinç’in Erdem Konyar üzerinde baskı kurmaya çalıştığı vurgulandı.

'Bom B.K oynasın'

2 Mayıs 2011’de oynanan Ankaragücü-Karabükspor maçının 43. Dakikasında Emenike’nin sakatlandığının belirtildiği kararda, “Aziz Yıldırım, şike ve teşvik konusu olsun ya da olmasın müsabakalar esnasında bu benzeri durumlarda genelde İlhan Ekşioğlu’nu ararken bu müsabaka ile ilgili olarak Şekip Mosturoğlu’nu aramıştır. Aziz Yıldırım’ın bu telefonu üzerine, daha sonra müsabaka sonuçlanmadan Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç, Emenike’nin durumunu öğrenmek için telefon trafiğine başlamışlardır" ifadeleri yer aldı. Emenike’nin sakatlığı hakkında acil bilgi ihtiyacının transfer edileceği için olmadığını belirtildiği kararda, “Zira, müsabakayı seyreden ve esasen sakatlığın ciddi olmadığını söyleyen Aziz Yıldırım’ın bizzat kendisidir. Bu durum, Şekip Mosturoğlu’na telefonda söylediği ‘sakatlandı ama kaburgasında ama hiçbir şeyi yok ki çıktı, salak’ sözlerinden anlaşılmaktadır. Şu hale göre sakatlık durumunu merak, Sami Dinç’in Erdem Konyar’a söylediği 'Ağrım var falan deyip oynamasın ya bom b.k oynasın’ sözlerindeki oynamama ihtimalinin hayata geçirilmesi düşüncesidir."

'Şike teklifi konsunda tereddüt yok'

Erdem Konyar’ın “Gerçekten şeyi var. Adam onu kullanarak çıktı ki öyle yapsın diye" demesi üzerine Sami Dinç’in “Ama değişiyorsa plan, bana haber vereceksin abi" sözlerine vurgu yapılan kararda, “Aralarında yapılan planın, Emenike’nin Fenerbahçe müsabakasında oynamaması değil, şike bağlamında kötü oynaması şeklinde olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır" denildi. Sami Dinç açısından Emenike’nin menajeri Erdem Konyar’a şike teklifi yaptığına hiçbir tereddüt bulunmadığına dikkat çekildi.

'Şike teklifi sabit'

Şekip Mosturoğlu’nun Sami Dinç aracığıyla Emenike’nin menajeri Erdem Konyar’a transfer vaadiyle şike teklifinde bulunduğu fakat Erdem Konyar’ın teklifi kabul ettiğine dair kesin ve inandırıcı bir delil ve emare bulunmadığı ifade edilen kararda, “Emenike’nin Fenerbahçe’ye transfer konusunu, sezon bitiminden sonra değil, 32. haftada oynanan Fenerbahçe müsabakasından önce öğrendiği sabittir. Bu bağlamda Emenike’nin aksi savunması gerçeği yansıtmamaktadır. Fakat sezon sonrasında Fenerbahçe’ye transfer olan sanığın, anılan müsabakada oynamamasının nedeninin transferi ile ilgili olup olmadığı noktasında şüpheden ari(kesin) bir delil bulunmamaktadır" denildi.

'Şüpheden sanık yaralanır'

Karar şöyle tamamlandı: “Şekip Mosturoğlu’nun Sami Dinç aracılığıyla menajeri Erdem Konyar’a transfer vaadiyle şike teklifi yapıldığı sabittir. Sanığın da bundan dolayı müsabakada yer almadığı yönünde şüpheler bulunmakta ise de, bu hususta mahkememizde kesin kanaat oluşturabilecek bir delil elde edilememiştir. Sanık Emenike’nin 8 Mayıs 2011 günü Karabük’te oynanan Kardemir D. Ç. Karabükspor – Fenerbahçe futbol müsabakasında yapılan transfer vaadiyle Şike teklifi nedeniyle oynamadığı, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlar ile sabit olmadığından, kuşkudan sanık yararlanır evrensel ilkesi uyarınca baraatine karar vermek gerekmiştir."