Emenike hakimin elini öpmek istedi

Fenerbahçe ile yapacağı Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçı için Türkiye'ye gelen Spartak Moskova’lı futbolcu Emmanuel Emenike, şike davası kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na ifade verdi.

Nijeryalı oyuncu duruşma sonrasında odasında sohbet ettiği Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci’nin elini öpmek istedi.

Ancak Posta gazetesinde yer alan habere göre, Ekinci'nin, Emenike’nin elini öpmesine izin vermediği iddia edildi.

Yaklaşık 3 saat adliyede bekleyen Emenike, duruşmasının sona ermesinin ardından Adliye'den ayrılıp Spartak'ın kampına katıldı.

Emenike’nin bir sonraki duruşmasının 27 Eylül’de olduğu belirtilirken, Nijerya’lı oyuncunun bu duruşmaya katılma zorunluluğunun olmadığı açıklandı.

Nijeryalı golcü, ''Futbolda şike'' soruşturması kapsamında savcı Mehmet Berk'e ifade vermiş ve serbest bırakılmıştı.

Mahkeme, soruşturma sonucunda açılan davada, Rusya'ya gittiği için savunması alınamayan Emenike'nin dosyasını ayırmıştı.