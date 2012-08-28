Emenike hakim karşısında neler anlattı?

Futbolda şike davasının sanığı Spartak Moskova'lı futbolcu Emmanuel Emenike, hakim karşısına çıktı. Şampiyonlar Ligi maçı için Türkiye’ye gelen Emenike, saat 10.45’te Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. 2 saat ifade veren Emenike, sözlerini "Türkiye'yi çok seviyorum ve yeniden buraya gelip top oynayacağımı umuyorum" diyerek noktaladı. Emenike, Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci'nin "Türkiye'ye dönersen Fenerbahçe'de mi oynarsın" sorusuna ise "Bilmiyorum" dedi. Emenike bundan sonra olacak mahkemelere katılmayacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaklaşık 3 saat adliyede bekleyen Emenike, adliyenin terasındaki kafede yemek yedi.

Birçok hayranı ile fotoğraf çektiren Emenike’nin İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşması saat 14.00 sıralarında başladı. Kimlik tespiti yapılan Emenike, aylık gelirinin 100 bin euro olduğunu ifade etti. İddianamedeki suçlamaların hatırlatıldığı Emenike, tercüman aracılığıyla ifade verdi

'Maçtan önce transfer teklifi gelmedi'



Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci’nin, “Karabük – Fenerbahçe öncesi resmi veya gayri resmi bir transfer teklifi geldi mi?" sorusuna Emenike, “Hayır böyle bir teklif gelmedi. " diye yanıt verdi. Emenike, “Fenerbahçe’ye transferinden önce bu kulüpten herhangi bir avans, kapora gibi bir para aldın mı?" sorusuna da, “Hayır böyle bir para almadım. " diye cevap verdi.



'Kariyerime zarar vermemek için iğne ile oynamadım'



Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci’nin, “Kulüp doktorunun maçta oynayabilirdi yönünde bir beyanı var. Buna rağmen neden oynamadın?" sorusuna ise Emenike, şöyle yanıt verdi; “Sakattım. Hastanedeki doktor oynayamayacağımı söyledi. Kulüp doktorum ise iğne ile oynayabilir dedi. Ben iğne vurularak hiç oynamadım. Nijerya Milli Takım Teknik Direktörüme de sordum. O da ‘iğne ile oynama, kariyerine zarar verirsin’ dedi. Ben de iğne ile oynayıp kariyerime zarar vermemek için oynamadım."



Menajeri Erdem Konyar ile Sami Dinç arasında maçtan önce yapılan konuşmalar ile ilgili bir bilgisinin olmadığını da belirten Emenike, “Ben Ankaragücü maçında sakatlandım. Fenerbahçe maçında da sakatlığım devam ediyordu." dedi. Emenike, menajeri Erdem Konyar’ın herhangi birinden para alıp almadığı konusunda da bilgisinin olmadığını söyledi.



'Maçta oynamamdan dolayı yapılan spekülasyondan haberim yok'



Mahkeme Başkanının, “Fenerbahçe maçında oynamadı. Lig sonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu. Bu konuda spekülasyonlar ortaya çıktı. Buna ne diyorsun?" sorusuna , Nijeryalı futbolcu Emenike, “Bana yurtdışından da birçok kulüpten transfer teklifi vardı zaten. Fenerbahçe’ye transfer olacağımı o zaman bilmiyordum. Karabük-Fenerbahçe maçından sonra da Nijerya’ya gittim zaten. Bu tür dedikoduları duymadım. Maçta oynamamamdan dolayı yapılan spekülasyonlardan haberim yoktu." diye ifade verdi.

“Sanıklardan Sami Dinç ve Erdem Konyar arasında bir görüşmede, Erdem ‘Garanti Bankası’ndan bir hesap açabiliriz’ diyor. Bundan haberin var mı?" sorusuna ise Emenike, “ING Bank’ta bir hesabım vardı. Bu hesapla ilgili bir problem oldu. Ben de Erdem’den başka bir bankadan hesap açmasını istedim. Ama açılmadı. Çünkü ING Bank’la olan sorun çözüldü" diye yanıt verdi. Mahkeme Başkanı, “Emenike’nin transferinden önce FB’li yönetici Şekip Mosturoğlu’nun futbolcunun sakatlığıyla ilgilendiği" şeklinde telefon görüşmelerini hatırlatınca Emenike, bu görüşmelerden haberi olmadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı, “Kendisi çok iyi bir futbolcu. Karabükspor Başkanı ‘Fenerbahçe maçında oynamazsan Trabzon maçında da oynamazsın’ şeklinde sözler söyledi mi?"diye sorunca Emenike, “Hayır" dedi. Yaşıyla ilgili gazetelerde çıkan haberlerden dolayı Türkiye’de oynamak istemediğini söyleyen Emenike, “Şekip Mosturoğlu’nun ifadesinde neden Mart ayında FB’ye transferim hususunda ön protokol imzalandığına dair bir şey söylediğini bilmiyorum" diye konuştu.



'Bir gün Türkiye'ye tekrar geleceğim'



10 dakika ara verilen duruşmanın ardından Mahkeme Başkanı, Emenike'ye “Söyleyecek bir şeyin var mı?" diye sordu. Emenike de, “Söyleyecek bir şey yok. Zaten Türkiye’yi özledim, insanları özledim. Bir gün tekrar gelip burada futbol oynayacağım" dedi.

Bu sözler üzerine Mahkeme Başkanı, “Hangi takımda oynarsın?" diye sordu. Emenike bu soruya, “Şu anda bilmiyorum" cevabını verdi. Başkanın, “Fenerbahçe’de oynar mısın?" sorusuna ise Emenike'nin cevabı “Bilmiyorum" şeklinde oldu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ekinci’nin, “Yarın maçınız var ha ona göre" şeklindeki esprisi salonda gülüşmelere neden oldu.



'Hayatım boyunca maç satmadım'



Şike yapmadığını ve suçsuz olduğunu ifade eden Emenike, “Menajerimin benden habersiz, benim adımı kullanarak anlaşma yaptığına inanmıyorum. Kendisine güveniyorum" dedi. Mahkeme Başkanı Ekinci’nin, “Maç satma ile ilgili teklif gelse tepkin ne olur?" sorusuna Emenike şöyle yanıt verdi: Ben hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım. Böyle bir şey yapsam sevenlerimi üzer, hayal kırıklığına uğratırdım.

Emenike, “Mahkemeden bir talebin var mı?" sorusuna da , “Özgür olmak istiyorum" diye cevap verdi. Emenike’nin ifadesi tamamlandı. Emenike’nin ardından avukatı Rezzan Epözdemir söz aldı. Avukatın sözlerinin ardından duruşma savcısı mütalaa için dosyanın kendisine verilmesini istedi. Mahkeme ara karar için ara verdi.