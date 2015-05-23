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Spor

Emenike Bursaspor karşısında sakat olmamasına rağmen oyundan mı çıktı?

Teknik direktör İsmail Kartal ile Sivas deplasmanı öncesi tartışma yaşayan Emenike’ye takım arkadaşlarının tavır aldığı öne sürülüyor

23 Mayıs 2015 15:39

Fenerbahçe'nin olay adamı Emmanuel Emenike'nin sarı lacivertlilerin Bursaspor'a 3-0 kaybettiği kupa yarı finali ikinci maçında ciddi bir sorunu olmamasına rağmen oyundan çıktığı iddia edildi.

AMK Spor'un haberine göre; önceki gün oynanan Türkiye Kupası maçında ilk 11’de şans bulan ve kaçırdığı golleriyle yine sarı-lacivertli taraftarın tepkisini çeken Emenike, birden saha içinde sekmeye başladı. Önce çıkmak için kenara gelen Emenike, sonra fikir değiştirip oynamaya devam etti ve sonrasında yoğun protesto altında kenara alındı.

Emenike dün Bursa maçında forma giyen oyuncular gibi salonda rejenarasyon çalışması yaptı ama kulüpten sakatlığı konusunda bir açıklama gelmedi.

İddiaya göre, Teknik Direktör İsmail Kartal ile Sivas deplasmanı öncesi tartışma yaşayan Emenike’ye neredeyse tüm takım tavır almış durumda.

Ancak Fenerbahçe’yi kafasında bitiren Emenike’yi satmak isteyen yönetimin eli kolu bağlı. Golcü futbolcuyu elden çıkarmak için oynatmak zorunda kalan yönetim, bu nedenle Nijeryalı oyuncuyu kadro dışı da bırakamıyor.

 

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