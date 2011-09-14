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Spor

Emenike: Boğuluyorum kurtarın beni

Emenike, Rus ekibinde mutsuz olduğunu ve bir an önce sarı lacivertli kulübe dönmek istediğini söyledi.

14 Eylül 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe formasını bir maçta bile giyemeden 10 milyon Euro’ya Spartak Moskova takımına transfer olan Emmanuel Emenike, Rus ekibinde mutsuz olduğunu ve bir an önce sarı lacivertli kulübe dönmek istediğini söyledi. Emenike, “Fenerbahçe’den ayrılmakla büyük hata yapmışım. Moskova’da o kadar mutsuzum ki, anlatamam. En kısa sürede Fenerbahçe’ye dönmek istiyorum” dedi.

Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Fenerbahçeli Joseph Yobo’ya içine döken 24 yaşındaki forvet oyuncusu, Rusya’daki koşulların çok kötü olduğunu vurguladı. Emenike, telefonla görüştüğü Yobo’ya duygularını şöyle anlattı:



Bütün dünyam alt üst oldu


“Şike soruşturması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü’nde geçirdiğim süre bana müthiş korku verdi. O panikle Fenerbahçe’den bir an önce ayrılmak istedim ve ayrıldım. Ama büyük hata yapmışım. Burada o kadar mutsuzum ki anlatamam. Hiçbir şey beklediğim gibi değil. Bütün dünyam alt üst oldu. Kulübün tesisleri, Türkiye’dekilerle kıyaslanamayacak kadar kötü. Statları bile facia. Futbol oynamaya müsait bir ortam yok. Maç mı yapıyoruz, başka bir şey mi yapıyoruz, anlayamıyorsun. Futbol anlayışları bize çok ters. Anlaşabilmek mümkün değil. Spartak Moskova için elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama mutsuzluk beni mahvediyor.



Fenerbahçe’yi özlüyorum


Fenerbahçe’de kısa süreli ama güzel günler yaşadım. Karabük’te iken de çok mutluydum. Rusya’daki günlerimin bir an önce son bulmasını istiyorum. Ve bu konuda senden yardım istiyorum. Fenerbahçe’ye en kısa zamanda geri dönmem için bir şeyler yapmanı istiyorum. Lütfen benim için Aykut Kocaman ve yöneticilerle konuş. Eğer Fenerbahçe olmazsa Avrupa’da başka bir takıma gitmek istiyorum. Ben bu uğurda üzerime düşen her şeyi yapmaya hazırım.  Kulübümle anlaşsınlar, hemen Fenerbahçe’ye dönerim. İçinde bulunduğum duruma bir an önce son vermem şart oldu.”

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