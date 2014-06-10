Emenike beraat ettiyse, Yıldırım niye ceza aldı?

13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden yargılanma talebiyle ilgili sunulan mütalaada önemli detaylar ortaya çıktı. Emenike'nin beraat ettiği davada Aziz Yıldırım'ın ceza almasına vurgu yapan mütalaa, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor.

Fanatik ’in haberine göre, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Mirza Coşkun, şike davasında yeniden yargılanma taleplerini karara bağlayacak olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne konuyla ilgili mütalaasını sundu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yeniden yargılanması ve infazının durdurulması yönünde görüş belirten Coşkun’un, 10 sayfadan oluşan mütalaası açıklandı.

Yeniden yargılanma talepleri arasında en dikkat çeken konu ise Emenike! Mütalaada, Emenike’nin yargılanmasının sonucunda beraat ettiği vurgulayan Coşkun, “Emenike’ye şike teklif eden kişi veya kişilerin eylemleri sabit bulunduğu takdirde ancak şikeye teşebbüs suçundan ceza verilebileceği halde Aziz Yıldırım hakkında hatalı olarak şike (tamamlanmış suç) suçundan eylem sabit görülüp cezaya konu edilmiş ve hüküm Yargıtay’ca onanıp kesinleşmiştir. Söz konusu suç bakımından Yargıtay, ‘Aziz Yıldırım’ın Şekip Mosturoğlu’na, onun Sami Dinç’e, onun Erdem Konyar’a, Erdem’in de Emenike’ye şike teklifini iletmesi şeklinde suçun işlendiği’ belirtilmiş. Şike, şikeye teşebbüs ve teşvik primi suçlarının faillerinin aynı eylemle cezalandırılması gerekirken aynı maçta, bir sanık hakkında şikeye teşebbüs denirken diğer sanık hakkında tamamlanmış şike suçu olarak kabul edildiğini görülmüştür” sözlerine yer verdi.

Olgun Peker ve Aziz Yıldırım hakkında şike ve teşvik primi suçlarını işlemek amacıyla suç örgütü kurup yönetmek suçlarından verilen mahkûmiyet kararının 17 Ocak 2014 tarihinde onandığı hatırlatılan mütalaada, 21 Şubat 2014’te yürürlüğe giren yasayla “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçunun katalog suç tanımından çıkarıldığı belirtildi. Bu durum da davada örgüt lideri olmakla suçlanan Yıldırım ve Peker dışındaki sanıklara iyi bir haber olarak yorumlanıyor. Çünkü telefon görüşmelerine göre ceza alan sanıkların, yeni yasada örgüt üyelerinin telefonlarının dinlenmesinin yasaklanmasıyla önleri açılıyor.