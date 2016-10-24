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Spor

Emenike, Advocaat'a küfür etti iddiası

Teknik direktör Advocaat, Alanyaspor maçı sonrası Emenike'ye ilişkin soruya "Umrumda bile değil" yanıtını vermişti

24 Ekim 2016 12:59

Fenerbahçe'de krize sebep olan Emmanuel Emenike'nin, teknik direktör Dick Advocaat'ın arkasından küfürler ettiği ileri sürüldü.


Emenike ve Advocaat arasındaki ilk tartışmanın, tecrübeli hocanın yemeğe geç kaldı diye Emenike'ye 200 dolar ceza kesmesiyle başladığı belirtildi.

Alanya maçında oyundan alınması ise Emenike'yi iyice çıldırtmış. Kenara gelirken kimsenin yüzüne bakmadan direkt soyunma odasının yolunu tutan yıldız futbolcu, ardından Instagram hesabından, "12 maçta 6 gol hiçbir şey. Her zaman elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Yorum yok" diye yazarak, açıkça Advocaat'ı hedef almıştı.

 

Takım otobüsüne binmedi

 

Yedek kaldığı Manchester United maçı sonrası İstanbul'a inişte takım otobüsü yerine kendi aracıyla havalimanını terk eden Emenike, bunlarla da yetinmemiş, ve  Instagram hesabındaki Fenerbahçe ile ilgili bütün fotoğrafları kaldırıp, "Fenerbahçe'nin futbolcusu" yazısını da silmişti.

Alanyaspor maçında oyundan alınan Emenike, Advocaat'a tepkisini direkt soyunma odasının yolunu tutarak göstermişti. Hollandalı teknik adam, maç sonrası bu yöndeki bir soruyu, "Emenike umrumda bile değil" diye yanıtlamıştı.

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