Emenike 4 yıllığına Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, eski oyuncusu Emmanuel Emenike'nin transferi için Spartak Moskova ile anlaşmasının ardından, Nijeryalı oyuncu ile de 4 yıllık anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu, sözleşmesini 12 Ağustos Pazartesi günü imzalayacak.

Fenerbahçe Kulübü, Rusya'nın Spartak Moskova takımından transfer ettiği Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Futbolcu Emmanuel Emenike ile 4 yıllık (2016-2017 sezonu sonuna kadar) anlaşma sağlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerini başarılı bir şekilde tamamlamış olup, taraflar arasında 12 Ağustos Pazartesi günü sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmenin imzalanmasının ardından sözleşme şartları KAP'a bildirilecektir" denildi.