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Spor

EMENİKE 10 MİLYON AVRO  KARABÜK (A.A)

06 Ocak 2011 17:33

-EMENİKE 10 MİLYON AVRO  KARABÜK (A.A) - 06.01.2011 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'da, kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ''Emenike için kulübümüze hiçbir takımdan resmi başvuru olmamıştır, Mallorca sözlü isteyince 10 milyon avro verdikleri takdirde alabileceklerini söyledik'' dedi. Hikmet Ferudun Tankut, Emenike ile ilgili her gün çeşitli transfer haberlerinin çıktığını, sözlü isteklerin dışında kulüplerine hiçbir takımdan resmi teklifin gelmediğini söyledi.  Avrupa'dan ve Türkiye'den birçok takımın 23 yaşındaki golcü oyuncuları için aracı kullanarak görüştüklerini anlatan Tankut, şöyle dedi: ''Takımımızın hedefleri var, bu doğrultuda ilerliyoruz. Emenike ligde gol krallığında yarışan ve kulübümüze diğer oyuncularımız gibi fayda sağlayan futbolcumuz. Emenike için kulübümüze hiçbir takımdan resmi başvuru olmamıştır, Mallorca sözlü isteyince 10 milyon avro verdikleri takdirde alabileceklerini söyledik. Bu sadece Mallorca için geçerli değil. Kim istediğimiz parayı verirse Emenike'yi alabilir. Ama gönlümüzden geçen, sezon sonuna kadar formamızı giymesidir.''

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