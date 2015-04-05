Emekliye zam Meclis'ten geçti

Temmuz ayında emeklilerin 1000 lira ve altındaki gelir ve aylıklarına 100 lira, 1000 liranın üzerindeki gelir ve aylıklara da 1100 lirayı geçmeyecek üzere seyyanen zam yapılacak. TBMM Genel Kurulu'nda, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'nın görüşmeleri sürüyor. Tasarı'nın 2. Bölümü'nde yer alan maddeler kabul edildi. Tasarıya iki yeni madde ihdası edildi. İhdas edilen maddelerden biri, 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında kömür ve linyit madenlerinde yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenecek.

Emeklilere seyyanen zam

Tasarı'da yapılan yeni madde ihdasıyla, SSK ve BAĞKUR emeklilerine Temmuz ayı ödeme döneminde yapılacak artıştan sonra, dosya bazında ödenmesi gereken tutar esas alınmak suretiyle 1000 lira ve altındaki gelir ve aylıklara 100 lira, 1000 liranın üzerindeki gelir ve aylıklara da 1100 lirayı geçmeyecek şekilde seyyanen zam yapılacak.

Trafik kazalarında sağlık

hizmet bedelinin ödenmesi

Tasarı'da yapılan bir başka değişiklikle, trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedellerinin kapsamının ne şekilde belirleneceğine açıklık getirildi. Buna göre, trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortası sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak