Emekliye zam hazırlığı

T24 - İşçi ve Bağ-Kur emeklisine 100 TL + yüzde 3 zam yolda... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, emeklilerin mağduriyetinin farkında olduklarını, aylıklarda iyileştirmeye yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Sayıları 7 milyonun üzerinde olan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında iyileştirme için düğmeye basıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, emekli aylıklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmanın neticelenmek üzere olduğunu söyledi. Dinçer, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü genel kurulunda yaptığı konuşmada emekli aylıklarına yönelik çalışmanın geldiği aşama hakkında bilgi verdi ve bu çalışmanın neticelenmek üzere olduğunu belirtti. Emekli aylıkları incelendiğinde işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının çok düşük kaldığı dikkati çekiyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için de bu iki gruptaki emeklilere 100 TL seyyanen zam ve bunun üzerine de yüzde 3’lük bir zam verilmesi üzerinde duruluyor. Ancak bu çalışma neticelense de son kararı Maliye Bakanlığı verecek. Seçim dönemi yaklaşırken emekli aylıklarında yapılacak zamma kesin gözüyle bakılırken, oranlarda bütçenin durumuna göre oynamalar olabileceğine de dikkat çekiliyor. İşçi emeklileri dernekleri mağduriyetin özellikle son 2 yılda çok arttığını ve zam oranları belirlenirken adaletsizlik yaşandığını vurguluyor.

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği (TİED) Genel Başkanı Kazım Ergün, sabit gelirlilerin zam oranları belirlenirken “yılın mağdurlarının” işçi ve Bağ-Kur emeklileri olduğunu savunmuş ve “Yıl içerisinde, memurlar ve memur emeklilerine ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4.5 olmak üzere yıllık kümülatif yüzde 8.68 zam yapıldı. Asgari ücrette ilk 6 ay yüzde 4.3, ikinci 6 ay yüzde 4.1 artışa gidildi. Bu da kümülatif yıllık yüzde 8.57’ye karşılık geliyor. Kamu işçilerine ise ilk 6 ay yüzde 3 ve ikinci 6 ay yüzde 5.5 olmak üzere yıllık kümülatif yüzde 8.66 zam yapıldı. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarına gelindiğinde yüzde 8.5 civarında oluşturulan bu denge gözetilmedi. İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarında 2009 için ilk 6 ay yüzde 3.84 ve ikinci 6 ay yüzde 1.83 artışa gidildi. Yıllık kümülatif zam oranı yüzde 5.74’te kaldı. Sadece son yılda 3 puanlık mağduriyet oluştu” diye konuşmuştu.



468 lira emekli maaşı alan var

Türkİye’de son rakamlara göre 9 milyon 50 bin kişi emekli aylığı alıyor. Bunların 5 milyon 191 bini SSK yani işçi emeklisi. 2 milyon 68 bini ise Bağ-Kur emeklilerinden oluşuyor. 1 milyon 791 bin de memur emeklisi var. Memur emeklilerinin maaşı işçi ve Bağ-Kur emeklisine göre daha iyi. En düşük memur emeklisi maaşı 824 TL civarında. Buna karşılık işçi emeklilerinde en düşük maaş 632 TL. Bağ-Kur emeklisi ise en düşük 468 TL maaş alıyor. Yani memur emeklisine göre neredeyse iki katlık bir fark var. Bu arada bu emekliler içinde eşinden, babasından kalan maaşı alan ve maaş seviyesi 200 TL dahi olan kişiler de bulunuyor.