Emekliye yok, vekillere ise tam 5 bin lira promosyon

Bankalardan ödenen milyarlarca liralık emekli maaşı için emeklilere promosyon ödenmezken, 10 bin liranın üzerinde maaş alan milletvekillerine yıllık 5 bin lira promosyon ödenecek.

Milletvekilleri, yeni yılda maaşlarını Halk Bankası'ndan alacak. Banka vekillerle meclis personeline promosyon da verecek. En düşük maaşı alan vekilin cebine 5 bin lira girecek.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, milletvekillerine bir mektup göndererek Meclis faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Çiçek mektubunda yapılan ve yapılması planlanan projeleri şöyle anlattı:

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan protokol sonucu, belgeler elektronik ortamda iletilmeye başlandığından pasaport işlemleri kısa zamanda sonuçlandırılmaktadır.

TBMM kampüsü içinde otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla personel için kapalı otopark yapılması planlanmıştır.

Milletvekili kimlik belgesi, yapılan yasa değişikliği sonucu, ‘resmi kimlik belgesi’ hükmünü kazanmıştır.

Maaş promosyon ihalesini, Ocak 2013 maaşının – yasal kesintileri hariç – yüzde 46′sını promosyon olarak ödemeyi taahhüt eden Türkiye Halk Bankası A.Ş. kazanmıştır.

Türk Telekom, Turkcell ve Avea ile imzalanan protokol ile TBMM tarafından ödenen telefon ücretleri limitine kısa mesajlar da dahil edilmiş ve bir kısa mesaj ücreti yaklaşık 3 kuruş olarak belirlenmiştir.

50 kuruş olan tebrik posta gönderim ücreti PTT ile imzalan protokol ile zarf ve kağıt dahil olmak üzere 38 kuruşa düşürülmüştür.