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Ekonomi

Emekliye yıllık 4 bin lira ödeme

Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla başvuru ve ödeme süreci başlayacak

25 Ocak 2017 12:30

30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden almış olanlara ödeme yapılması için sadece tek adım kaldı. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla başvuru ve ödeme süreci başlayacak. Yıllık 4 bin liraya varan ödemeler yapılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, torba yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru ve ödeme süreci başlayacak. İşte bilinmesi gerekenler:

1 -Kimler alacak?

30 yıldan fazla hizmet süresi olmasına karşın 30 hizmet yılı üzerinden ikramiye almış olanlara, kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. Örneğin; 35 yıl hizmeti olmuş kişi, 30 yıl üzerinden para aldığı için kalan 5 yıla ilişkin ödeme alacak.

2 -Ödeme ne kadar?

Ödemeler, görevden ayrılma tarihindeki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak hesaplanacak. Yıllık yaklaşık 4 bin liraya varanödemeler olacak.

3 -Başvurular alınmaya başladı mı?

Torba yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başvurular başlayacak.

4 -Süre sınırı var mı?

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl başvuru süresi var.

5 -Şartları neler?

Belirlenen süre içinde dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulması gerekiyor.

6 -Ne zaman dönecek?

Ödeme süreci başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başlayacak.

7-Nasıl verilecek?

İkramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek.

8-Emekli vefat etmişse ne olacak?

Kapsamdaki memur emeklisi eğer vefat etmişse; hak sahipleri, yani dul ve yetim maaşı alanlar aynı şekilde başvurarak ek ikramiyeyi alabilecek. 9 -Daha önce başvuranlar ne yapacak? Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak.

10 - Açılan davalar düşecek mi?

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı yok. Bu kişiler de başvuru yapmış sayılacak. Bu davalar düşecek, memur emeklisi idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle ödemesini alacak..

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