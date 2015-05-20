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Ekonomi

Emekliye Temmuz’da zam müjdesi

1000 lira maaş alan emeklide 50 lira artış olacak

20 Mayıs 2015 11:31

Temmuz ayında ‘çalışan emeklilerin’ maaşına ilk kez yüzde 5'lik ‘kesinti zammı’ gelecek. Ayrıca enflasyon farkı ve seyyanen yapılacak zamdan da yararlanacak.

Çalışan emeklilere Temmuz'da ekstra zam var.

Ticari faaliyette bulunan emekliler, Temmuz'da diğer zamların yanı sıra kesinti zammı alacak. Maaşlarından yapılan kesinti azalacak, aylık 153 liraya varan kazanç ortaya çıkacak. Yani emekli olup da çalışmaya devam edenler, aylık ortalama 50, en fazla 153 lira kazanç sağlayacak.

Halen, emekli olup çalışmaya devam eden emeklilere Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi uygulanıyor. Emekli, eğer bir işyerinde çalışıyorsa SGDP kesintisi işveren tarafından ödeniyor. Ancak emekli kendine ait bir işyeri açarsa ya da şirket ortağı olursa, maaşından yüzde 15'lik kesinti yapılıyor.

Ticari faaliyette bulunan emeklilerin maaşından yapılan bu kesinti, Temmuz'dan itibaren yüzde 10'a inecek. Böylece maaşlarda, daha az kesinti yapılması yoluyla artış olacak. Aylık ortalama 50 lira, en fazla 153 lira kazanç sağlanacak.

 

1000 lirada 50 lira artış var

 

Örneğin; 1.000 lira maaş alan bir emekliden 150 lira yerine 100 lirakesinti yapılmaya başlanacak. Böylece maaşı 1.000 lira olan emekli, her ay 50 lira kesinti zammı almış olacak. Çalışma Bakanlığıverilerine göre; bu düzenleme 229 bin 653 SSK, 355 bin 886 Bağ-Kur, 44 bin 946 memur emeklisi olmak üzere 630 bin emeklininyüzünü güldürecek.

 

Diğer zamları da alacak

 

630 bin kişi ayrıca, Temmuz'daki emekli zamlarından da yararlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi olanlar, Temmuz'da, bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon kadar zam ve durumları uyuyorsa seyyanen zam alacak. Ticari faaliyette bulunan emeklilerden memur emeklisi olanlar ise yüzde 3 zam ve enflasyon farkı alacak.

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