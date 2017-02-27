Emekliye promosyon ödeme tarihleri belli oldu

Milyonlarca emeklinin maaşını aldığı Ziraat Bankası, promosyon ödemeleri için takvimini netleştirdi. T.C Kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler Mart ayından; 4 ve 6 ile bitenler Nisan; 8 ile bitenler ise Mayıs ayından itibaren promosyonlarını alabilecek.

Ziraat Bankasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, emeklilerin sadece Şubelerden değil, internet sitesi ve çağrı merkezinden de taahhütname verebileceği vurgulandı. Bugüne kadar 400 bini aşkın müşteriye promosyon ödemesi yapıldığı vurgulanan açıklamada kimin ne zaman promosyon alacağı şöyle ifade edildi:



Bankadan yapılan açıklamada, promosyon taahhütnamesini şubeden vermek isteyen emeklilerin, T.C kimlik numarasının son rakamına göre bankaya gitmeleri istendi.





7.5 milyon emekli kamuda

7.5 milyon emekli maaşlarını üç kamu bankasından alıyor. Kalan 4.2 milyon emekli ise maaşlarını PTT Bank ve özel bankalar üzerinden alıyor. Kamu bankaları arasıda aslan payı ise Ziraat Bankası'na ait.