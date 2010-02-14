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Ekonomi

Emekliye maaş zammı müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Emin Zararsız, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarını bu ay yatıracaklarını söyledi.

14 Şubat 2010 02:00

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Emin Zararsız, emeklilere müjdeyi verdi. Zararsız, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarını hesaplarına bu ay yatıracaklarını söyledi.

Ocak'ta ödenmeyen maaş farklarıyla, şubat maaş zammının hesaplara gönderileceğini ifade eden Zararsız, "Emekliler şubat maaş ödeme döneminde maaşlarını iki aylık zamlı alabilecekler" dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yıllık 74 lira ile 175 lira arasında değişen zamlar ocak dönemine yetişememişti.


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Bankalara giden 7.5 milyona yakın emekli geçen yılki maaşlarını hesaplarında görünce şaşkınlık yaşamıştı. Emekli aylıklarındaki artışların yasalaştığını söyleyen SGK Başkanı Emin Zararsız, emeklilere parayı bu ay çekecekleri müjdesini verdi.

Zamlı maaşların yatması konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydeden Zararsız, "İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları şubat ödeme dönemlerinde şubat ayı zamlı olarak hesaplandı. Kanunun gecikmesinden kaynaklanan ocak ayındaki paralarda hesaplarına yatırılacak. Şubat ödeme dönemlerinde emekliler bu paraları alabilecek" diye konuştu.


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