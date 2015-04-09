Emekliye iki müjde

Hükümetin yaptığı seyyanen zam ve destek primi kesintisinin azaltılması düzenlemeleri, Bağ-Kur emeklilerini eşit maaşa yaklaştıracak. Destek primi kesintisinin tamamen kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Hükümetin duyurduğu seyyanen zam ve destek primi düzenlemeleri, Meclis'te kabul edildi.



Buna göre; SSK ve BağKur emeklilerine Temmuz ayı ödeme döneminde yapılacak artıştan sonra, dosya bazında ödenmesi gereken tutar esas alınmak suretiyle bin lira ve altındaki gelir ve aylıklara 100 lira, bin liranın üzerindeki gelir ve aylıklara da bin 100 lirayı geçmeyecek şekilde seyyanen yapılacak.



Ayrıca, emekli olduktan sonra çalışanlardan kesilen yüzde 15'lik Sosyal Güvenlik Destek Primi oranı yüzde 10'a düşürülecek. Uygulama bu yılın Temmuz ayından itibaren başlayacak.



Kabuk edilen düzenlemeyle birlikte, uzun süredir eşit maaş ve Sosyal Güvenlik Destek Primi ile ilgili taleplerini dile getiren BAĞ-KUR emeklilerine nefes aldıracak. Seyyanen zam düzenlemesi, emekliler içinde en az maaş alan kesim olan Bağ- Kur'luları sevindirecek. Bağ-Kur'lular temmuz ayında seyyanen zamdan yararlanacak.



Çalışan emeklilerden yapılan destek primi kesintisini temmuzda yüzde 15'ten 10'a indiren düzenleme de, maaşlarda artışa yol açacak.