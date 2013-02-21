Emekliye iki maaş ikramiye önerisi

CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Kanun teklifinde emeklilere veya bunların hak sahiplerine her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere, yılda iki defa almakta oldukları aylık tutarında ikramiye verilmesi önerildi.

TBMM'ye sunulan kanun teklifinin gerekçesinde Türkiye'deki emeklilerin yaşam koşullarıyla gelişmiş ülkelerdeki emeklilerin yaşam koşulları kıyaslandı ve ülkemizdeki emeklilerin yaşamlarını düşük maaşlar nedeniyle sıkıntı içinde geçirmekte olduğuna dikkat çekildi.

CHP tarafından verilen kanun teklifinin maddeleri şu şekilde belirlendi:

"MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 8- Bu Kanuna veya 506, 1479, 5434, 2925 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre aylık almakta olan kişilere veya bunların hak sahiplerine her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere, yılda iki defa almakta oldukları aylık tutarında ikramiye ödenir."

"MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

"MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

Kanun teklifinin gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Kamuda, özel sektörde ya da kendi iş yerinde çalışarak uzun yıllar hizmet veren, ülke ekonomisine katkıda bulunan, katma değer yaratan vatandaşlarımız belli bir çalışma süresi ve belli bir yaştan sonra mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını devam ettirmek, hayallerini gerçekleştirmek umuduyla emekli olmaktadır. Fakat ülkemizde emekliler yaşamlarını düşük maaşlar nedeniyle sıkıntı içinde geçirmektedirler. Gelişmiş ülkelerde emeklilik kişiler için dinlenmek, gezmek ve yaşamlarının kalan bölümünde hayallerini gerçekleştirdikleri bir dönem demek olurken, ülkemizde emeklilik vatandaşlarımızın büyük bölümü için azalan gelir, ek iş ve maddi sıkıntı anlamını taşımaktadır."

"2012 Ekim ayı itibariyle ülkemizde SSK emeklisi 5 milyon 985 bin, Bağ-Kur emeklisi sayısı 2 milyon 442 bin, Emekli Sandığı emeklisi 1 milyon 880 bin kişidir. Emeklilerimiz, 10 milyon 307 bin kişilik büyük bir grubu oluşturmaktadır. 2012 Aralık ayı itibariyle SSK asgari aylık 852 TL azami aylık 1.417 TL, Bağ-Kur 6. basamak 797 TL, 24. basamak 1.867 TL, Emekli Sandığı asgari 1.042 TL azami 4.781TL’dir."

"Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Ocak 2013 Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.002,5 TL’dir. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3.265,55 TL. olarak hesaplanmıştır."

"Yine TÜK verilerine göre ülkemizde yüzde 20’lik gruplarda, en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay yüzde 46,7 iken, en düşük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay yüzde 5,8’dir. Bu rakamlar Türkiye’nin gelir dağılımındaki dengesizliğe ve yoksulluğa ilişkin önemli bir göstergedir. Bugün emeklilerimizin yaklaşık yüzde 80’i yani 8 milyona yakın emeklimiz açlık sınırının, yüzde 90’a yakını ise yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır."

"Türkiye İşçi Emeklileri Derneği’nin 47 ilde, 4 bin 362 emekliyle yaptığı araştırma basında yer almıştır. Bu araştırmaya göre emeklilerin yüzde 72,2’si günlük gazete, yüzde 88,8’i kitap satın alamamaktadır. "Ülkemizin bir emeklisi olarak, mutlu bir yaşam sürdürebildiğinize inanıyor musunuz? sorusuna ise emeklilerin yüzde 95,6’sı hayır, sadece yüzde 4,4’ü evet mutluyum yanıtı vermiştir."

"Geçim sıkıntısı çeken yüz binlerce emekli, yaşamlarını idame ettirmek için yeniden çalışmaya başlamaktadır. Resmi rakamlara göre Türkiye’de emeklilerin yüzde 38’i emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) katılımıyla 15.01.2013 tarihinde düzenlenen Emeklilere Gelecek Stratejisi Konferansı’nda yetkililer tarafından yapılan açıklamada, emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlerin yüzde 5.2’si 60 yaş ve üstü bireylerden oluşmaktadır. 60 yaş üzerinde istihdam edilenlerin sayısının ise 1 milyon 450 bin kişi olduğu belirtilmiştir."

"Vermiş olduğumuz kanun teklifiyle, emeklilere veya bunların hak sahiplerine her yıl Ocak ve temmuz aylarında olmak üzere, yılda iki defa almakta oldukları aylık tutarında ikramiye verilmesi önerilmektedir."