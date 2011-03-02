-EMEKLİYE GÜL'E HAKARETTEN HAPİS CEZASI KÜTAHYA (A.A) - 02.03.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, esnafa dağıttığı bildiride Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Bağ-Kur emeklisi 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi. Simav Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Salim Abdülkerimoğlu (67) hazır bulundu. Abdülkerimoğlu, savunmasında, bildiriyi bir grubun tahriklerine kapılarak yazdığını öne sürerek, beraatini istedi. Hakim, sanık Abdülkerimoğlu'nun ''cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın daha önce herhangi bir suç işlememiş olmasını göz önünde bulunduran hakim, cezanın 5 yıl ertelenmesine hükmetti. Abdülkerimoğlu, mahkemenin kararına saygı duyduğunu belirterek, Yargıtaya temyiz amacıyla başvuracağını söyledi. Salim Abdülkerimoğlu, 28 Kasım 2009'da Simav Belediyesi yeni düğün salonunda Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katılmış, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Hakkı Biçer'in ''demokratik açılım'' ile ilgili sözlerini eleştirmek istemesi nedeniyle AK Partili bazı kişilerle tartışmıştı. Tartıştığı ve kendisini provokatörlükle suçladıklarını iddia ettiği kişilere tepki göstermek amacıyla yazdığı bildiriyi 30 Ocak 2010'da esnafa dağıtan Abdülkerimoğlu hakkında Simav Cumhuriyet Başsavcılığınca ''cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla 27 Mayıs 2010'da kamu davası açılmıştı.