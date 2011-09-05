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Ekonomi

Emekliye eşit maaş müjdesi!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimlerden önce emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi için çalışma yapılacağını açıklamasının ard&

05 Eylül 2011 03:00

T24 - Emeklilere hükümetten müjde var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimlerden önce emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi için çalışma yapılacağını açıklamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ilk adımı attı. Düzenlemeden 5 milyonu aşkın SSK emeklisinden 3 milyonu yararlanabilecek.


Çelik, emekli maaşları arasında ne kadar fark olduğunun tespiti için çalışma yaptırdığını açıkladı. Yeni düzenleme ile SSK emeklileri arasındaki maaş farkının kademeli olarak giderilmesi hedefleniyor. Düzenlemeden 5 milyonu aşkın SSK emeklisinden 3 milyonu yararlanabilecek.


Yeni yasama döneminde hükümetin en önemli gündem maddelerinden biri de emeklilerin intibak yasası olacak. SSK emeklileri için, aynı süre çalışıp aynı prim gün sayısıyla emekli olanların maaşlarının eşitlenmesi planlanıyor. Bakan Çelik, geçmiş yıllarda aylık bağlama sistemleriyle çok sık oynandığını anımsatarak, "Öteden beri bir sorun. Alt gelir gruplarında gelir artırıcı çalışmalar yaptık. Maaşlar arasında fark var ama uçurum yok. 'Geçmişten bu zamana kadar nedir durum?' diye çalışalım dedik. Birkaç ay içinde fotoğrafı önümüze koyacağız" diye konuştu.



2000 öncesine yönelik


Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, SSK emeklileri, yıllardır bu yasanın çıkmasını bekliyor. 1999'da yayınlanan 4447 Sayılı Yasa ve 5510 Sayılı Yasa sonrasında eşit statülü emekliler arasında emekli olunan yıla göre farklılıklar ortaya çıktı. Özellikle 2000 yılından sonra bu fark katlanarak arttı. Hükümetin gündeme aldığı intibak düzenlemesi de, 2000'den önce emekli olan SSK'lıları ilgilendiriyor. Düzenlemenin yaşama geçmesi ile birlikte emekli maaşlarında, ödedikleri prim gün sayısına göre iyileştirme yapılacak.



Borç yapılandırma geliri kullanılacak 


Ekonomi yönetimi, maaş farklarını kapatmak için yeniden yapılandırma kapsamında elde edilen gelirin bir bölümünü kullanacak. Önceki dönemde de intibak yasasının maliyeti konusunda bir çalışma yapılmıştı. Bu düzenlemenin devlete ayda 3 milyar, yılda 36 milyar lira ek maliyet getireceği hesaplanmıştı. Sendikalar, düşük maaşlı emeklilere seyyanen yapılacak zammın adaletsizliği gidermek için bir adım olabileceğini söylemişti.



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