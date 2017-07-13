Emekliye ek ödeme belli oldu

Haziran enflasyonu ile 11.5 milyon emeklinin Temmuz zammı belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını bu ayın ortasından sonra alacaklar. Memur emeklileri ise farklarını 14 Temmuz'da alacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, milyonlarca emekli bu ay enflasyondan kaynaklı maaş zamlarını ve farklarını almaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.89 oranındaki zamlarını ücretleriyle birlikte alırken Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 4+2.92 oranındaki zam ve enflasyon farklarını ayrıca hesaplarında görecek.

Ücrete göre oran

Emeklilerin maaşlarının yanında ücret miktarlarına göre değişen oranlarda ek ödemeleri de bulunuyor. Daha önce verilen vergi iadesi sisteminin kaldırılmasıyla emekliler için ek ödeme getirildi. Bu ek ödemeler de maaşa göre belirlendiği için bu ay artış gösterecek. Ek ödemeler düşük maaşlı emekliler için yüzde 5, yüksek maaşlılar için ise yüzde 4 oranında belirleniyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Buna göre 900 liranın altındaki maaşlara yüzde 5 ek ödeme yapılıyor. Daha yukarıdaki ücretlerde ise ek ödeme oranı yüzde 4.

Hesap nasıl yapılıyor?

Bir emeklinin haziran ayında bankaya yatan maaşının 3.005 lira olduğunu varsayalım.

Bu emeklinin maaşının içinde yüzde 4’lük ek ödeme (115 lira) bulunuyor.

Buna göre net maaşı ise 2.890 lira.

Temmuz zammı ise bunun üzerinden hesaplanıyor. Buna göre

Temmuz ayı net maaşı: 2.890 X % 5.89 = 3.060.22 TL

Temmuz ayı ek ödemesi (% 4): 122.40 TL

Bankaya yatacak miktar: 3.182.62 TL

Enflasyon zammı: 170.22 TL

Ek ödeme zammı: 7.40 TL