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Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

9 milyon emekli, bayram öncesinde maaş alıp alamayacaklarına kilitlenmişti

10 Temmuz 2015 14:49

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine zamlı maaşları bayramdan önce ödenecek. Yüzde 4.76'lık zamlı maaşlar, 14 Temmuz Salı günü ödenmeye başlanacak. Sayıları üç milyona yaklaşan kamu çalışanları da zamlı maaşla birlikte 15 günlük 'zam farkını' 15 Temmuz'da alacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre; hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaşlarını bayram öncesi ödeme kararı aldı.

Buna göre 14 Temmuz Salı günü Bağ-Kur emeklilerinin; 15 ve 16 Temmuz'da da SSK emeklilerinin maaşları ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşları yüzde 4.76 zamlı alacak.

Memurlar da yüzde 3 toplu sözleşme zammı ve yüzde 1.76'lık enflasyon farkıyla birlikte zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alacak. Maaşlara 15 günlük de fark eklenecek.

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