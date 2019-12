Emekliye bayram öncesi maaş müjdesi

Hükümet, emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesine ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, müjdeyi verdi:

Dinçer, yaptığı açıklamada, emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesine ilişkin hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Bayram öncesinde 16-18 Eylül arasında emeklilerin aylıkların ödenebilmesi için çalışma yaptıklarını belirten Dinçer, buna göre, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin aylıklarını bayram öncesinde alabileceklerinin dile getirdi.

Her ayın 17-26'sı arasında ödenen aylıkların 16-18 Eylül arasında ödenecek olmasının bankalarda nispi bir yığılmaya neden olabileceğine dikkati çeken Dinçer, ''Bu tabii bir durum. Bu yığılmaların herhangi bir şikayete sebebiyet vermeyeceğini ve emeklilerimizin bizi anlayışla karşılayacağını zannediyorum. Biz yine de elimizden gelen her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Bankalarla görüşüp konuyla ilgili her türlü kolaylığı sağlayacak tedbirler için çaba sarf ediyoruz'' dedi.

Ömer Dinçer, emeklilerin bayramını da kutlayarak, ''Tüm emeklilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramda huzurlu, mutlu bir süreç yaşamalarını diliyorum. Daha nice bayramlara hep beraber mutlulukla ulaşalım istiyorum'' dileklerinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çalışmaya göre, tahsis numaralarının son rakamı 3, 5, 7, 9 olanlar aylıklarını 16 Eylülde, 1, 6, 8, olanlar 17 Eylülde, 0, 2, 4 olanlar da 18 Eylülde alabilecek.

Böylece 7 milyon 288 bin emekli, dul ve yetime, bayram öncesinde toplam 4 milyar 352 milyon lira gelir ve aylık ödemesi yapılacak.

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, emekli aylıklarının Ramazan Bayramı öncesinde ödenmesi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'e birer mektup göndermişti.