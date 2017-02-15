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Ekonomi

Emekliye 5 milyar TL promosyona 16 banka katılıyor

Bakan Müezzinoğlu, emeklilerin yüzde 99.5'ini kapsayan protokolün imzalandığını açıkladı

15 Şubat 2017 17:21

Emeklilere toplamda 5 milyar TL'ye varan promosyon ödemesi 16 bankadan imza aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bugüne kadar Türkiye'deki emeklilerin yüzde 99.5'ini kapsayacak şekilde 16 banka ile promosyon ödemesine dair protokol imzalandığını, önümüzdeki üç ayda 5 milyar TL'nin emeklilere ödeneceğini söyledi.

Müezzinoğlu, "Yaklaşık 11.5 milyon emeklimize; Mart-Mayıs'ta tamamı bitmiş bir şekilde yaklaşık 5 milyar TL'lik bir rakam ödenecek. Şu ana kadar 16 bankayla protokol imzalandı. Bu emeklilerimizin maaş aldığı bankaların yüzde 99.5'ini karşılıyor. Bu durumda promosyonlar ödenecek, geri dönüş yok" dedi.

Hangi Emekli ne kadar promosyon alacak?

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçmişte konuya ilişkin yaptığı açıklamalara göre, 1.000 lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira, 1000-200 lira arası 375 lira, 2000 lira üzerine 450 lira ödeme yapılacak. Toplamda 5 milyar TL'lik kaynak emeklilere aktarılırken 3 yıl hesaplar bankada tutulma karşılığı yapılacak. Bir seferde yapılacak. 2017'de ilk ay içinde tamamlanmış olacak. Emeklilerin maaş alma durumuna göre bir ila üç ay içinde ödemeler gerçekleşecek.

Bankaların şartı ne olacak?

Promosyon ödemeleri karşılığında emekliler, emekli maaşını aldığı bankayı üç sene boyunca değiştiremeyecek, bu bankada hesap açacak, kredi kartı veya kredili mevduat hesabı alacak, iki faturasını da otomatik ödemeye bağlayacak.

TEB Yatırım analistleri bankaların maliyetlerini üç sene içinde amorti edeceğini hesaplamıştı.

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