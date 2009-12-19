Emekliye 100 liralık iyileştirme

T24 - 2000’den önce emekli olanlarla ilgili çalışma yapan SGK, ya taban bir zam üzerinden belli bir oranda iyileştirme yapacak ya da emekli maaşlarını yüzde 3 ile 15 arasında artıracak.



Milliyet gazetesi yazarı Mithat Yurdakul'un haberine göre SGK’nın 2000’den önce emekli olanların mağduriyetini gidermek için yürüttüğü çalışmada iki olasılık öne çıktı. Buna göre ya taban bir zam üzerine belli oranda iyileştirme yapılacak ya da 3 grupta değerlendirilecek emeklilere maaşlarına göre yüzde 3 ile 15 arasında artış yapılacak. Her iki durumda da emeklilere yapılan iyileştirme 100 lira civarında yansıyacak.



Yılbaşından önce emekli maaşlarındaki farklılıkları gidermek isteyen SGK, yaklaşık 3 milyar TL’lik kaynakla çalışma yürütmeye başladı. 2000’den önce emekli olanlarla sonra emekli olanlar arasındaki uçurumu tamamen gidermeyi külfetli bulan kurum, mağdur emekliler için iyileştirme planı hazırladı. Edinilen bilgiye göre, bu konuda iki plan öne çıktı. İlk plana göre, mağdur durumdaki emeklilere 100 TL civarında bir iyileştirmenin yanı sıra yüzde 3 civarında bir iyileştirme yapılacak. Bu iyileştirmenin bir defaya özgü uygulanabileceği belirtildi.



Kademeli artış



İkinci plana göre emeklilere mevcut gelirlerine göre iyileştirme yapılacak. Bu plan uyarınca da maaşı en alt düzeyde olanlara yüzde 15, ortalamanın üstü olanlara yüzde 8, maaşı yüksek grupta kabul edilenlere de yüzde 3 oranında zam yapılacak. Bu plan uyarınca yüzde 15 zam alan 650 TL maaşlı bir emekliye zam, 97 lira civarında yansıyacak. Yani her iki durumda da iyileştirme en az 100 TL civarında olacak.



Söz konusu planların henüz kesinleşmediği kaydedildi. Planların kesinlik kazanmasının ardından ekonomiden sorumlu bakanların konuyla ilgili görüşünün alınacağı ve son kararı da Başbakan Tayyip Erdoğan’ın vereceği kaydedildi. İyileştirmenin yılbaşından önceye yetiştirilmesinin hedeflendiği, bu hedefte henüz bir sapma sinyalinin olmadığı öğrenildi. Türkiye genelindeki yaklaşık 5 milyon 193 bin emekliden 2.5 milyon kadarı, 2000’den önce emekli oldu. 2000 öncesi emekli olanların maaşları arasındaki fark 300-400 liradan daha yukarı çıkabiliyor. Kademeli artış, geçen yıl memur maaşlarında yapılmıştı. Polis ve öğretmen gibi ek ödeme almayan kamu çalışanlarının maaşı 103 ile 375 TL arasında artırılmıştı