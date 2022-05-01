Emeklinin gözü Bakan Bilgin'de

Emekliler gözünü "müjde" açıklayacağını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'ne çevrildi.

Bilgin, katıldığı bir televizyon programında en düşük emekli maaşının artacağını ifade ederek "Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Hangi formüller masada?

Söz konusu zamma ilişkin en düşük emekli maaşına yapılacak zamda seyyanen ya da 6 aylık enflasyon oranında olmak üzere iki formül masada.

Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyonun (yüzde 34.62) dikkate alınması durumunda en düşük emekli aylığı 3 bin 365 liraya çıkacak. Seyyanen bir zam durumunda da bu tutarın 3 bin liranın altında olmaması bekleniyor.

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