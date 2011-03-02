T24 - Emeklilerin umudu suya düştüSosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaş ödeme takvimi 20 Mart'ı beklemeden ödeme yapabilmek için kolları sıvadı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı Torba Yasa'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte emeklinin alacağı zam kesinleşti. En kötü ihtimalle mart maaşı ile birlikte üç aylık fark alınacak. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Her bir emeklinin cebine 180 lira maaş farkı girecek. Buna göre, SGK'dan aylık alan emeklilerin aylık seviyeleri göz önünde bulundurularak, düşük aylık seviyelerine daha yüksek oranda artış sağlanmak üzere bin 500 liraya kadar aylık alanların maaşlarında seyyanen 60 lira ve bu tutarın üzerinde aylık alanlarda da yüzde 4 artış yapılacak.



Geçen yıl 500 lira olan emekli aylığı 563 lira, 700 lira olan emekli aylığı da 762 lira olacak. Ayrıca, ocak ve şubat ayları için zam farkı alacak olan emeklilerin maaşları, temmuz ayında da yüzde 4 artırılacak.





