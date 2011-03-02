T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emeklinin alacağı zam kesinleşti

Emekliler, en kötü ihtimalle mart maaşı ile birlikte üç aylık fark alacak...

02 Mart 2011 02:00

T24 - Emeklilerin umudu suya düştüSosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaş ödeme takvimi 20 Mart'ı beklemeden ödeme yapabilmek için kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı Torba Yasa'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte emeklinin alacağı zam kesinleşti. En kötü ihtimalle mart maaşı ile birlikte üç aylık fark alınacak. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:

Her bir emeklinin cebine 180 lira maaş farkı girecek. Buna göre, SGK'dan aylık alan emeklilerin aylık seviyeleri göz önünde bulundurularak, düşük aylık seviyelerine daha yüksek oranda artış sağlanmak üzere bin 500 liraya kadar aylık alanların maaşlarında seyyanen 60 lira ve bu tutarın üzerinde aylık alanlarda da yüzde 4 artış yapılacak.

Geçen yıl 500 lira olan emekli aylığı 563 lira, 700 lira olan emekli aylığı da 762 lira olacak. Ayrıca, ocak ve şubat ayları için zam farkı alacak olan emeklilerin maaşları, temmuz ayında da yüzde 4 artırılacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24