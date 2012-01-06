-Emeklilikte yaşanılacak en iyi ülke Ekvador NEW YORK (A.A) - 06.01.2012 - Emeklilikte yaşanılacak en iyi ülkeler sıralamasında Ekvador başı çekti. Uluslararası Yaşam dergisinin 2012 endeksinde Ekvador'u Panama ve Meksika izledi. Hayat pahalılığı, iklim, sağlık altyapısı, özel yardım parası, gayrimenkul fiyatları, bütünleşme ve uyumun yanı sıra eğlence ve tesisler gibi unsurlar gözönüne alınarak yapılan sıralamada, Malezya, Kolombiya, Yeni Zelanda, Nikaragua, İspanya, Tayland ve Honduras ilk üç ülkenin ardından geldi. İlk 19'un yayımlandığı endekste bu ülkeleri Uruguay, İtalya, Brezilya, İrlanda, Fransa, Kosta Rika, Belize, Şili ve Dominik Cumhuriyeti izledi. Derginin özel projeler editörü Dan Prescher, meselenin daha çok, daha düşük maliyetle daha iyi yaşamak olduğunu, bunun da dünyada ekonomik durumun giderek kötüleştiği bu dönemde önem kazandığını belirtti. Prescher, endeks hazırlanırken güvenlik unsuru hesaba katılmamasına rağmen, listedeki ülkelerin istatistiksel olarak ABD'den daha güvenli olduğunu söyledi.