Emeklilikte yaşa takılanlara AKP, MHP ve HDP'den engel

Meclis İçişleri Komisyonu’nda koruculara erken emeklilik getiren düzenleme tartışma yarattı. CHP, korucularla ilgili emeklilik düzenlemesine emeklilikte yaşa takılanların taleplerini eklemek için önerge hazırladı. Ancak madde AKP, MHP ve HDP’nin farklı gerekçelerle verdiği önergelerle teklif metninden çıkarıldı. Böylece CHP’nin önergesi işleme alınmadı.

CHP, İçişleri Komisyonu’nda görüşülen teklifin koruculara erken emeklilik getiren maddesinin “emeklilikte yaşa takılanları” da kapsaması için önerge hazırladı. Komisyon toplantısının başında da bu önergenin verileceği belirtildi.

AKP ve MHP: Başka komisyonda görüşülsün

Görüşmeler sürerken söz konusu maddenin görüşmesi sırasında AKP ve MHP söz konusu maddenin tamamen teklif metninden çıkarılması için önerge verdi. Önergenin gerekçesinde, “Teklif edilen madde korucuların emeklilik süreçleri ile ilgili düzenleme içermektedir. Komisyon görüşmelerinde diğer çalışanların emekliliğine ilişkin de önergeler verilmiştir. Bu sebeple emeklilik konusuna ilişkin hususların ve tekliflerin ilgili komisyonda görüşülmesi düşüncesiyle bu maddenin teklif metninden çıkarılması öngörülmektedir” denildi.

Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç de, “Bunun yeri İçişleri Komisyonu değil. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi gerekiyor. Bu işin SGK ve bütçeye maliyeti ne olacak bilen var mı?” dedi.

Güvenç, AKP önergesi için de “Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konu, bu bin 500 korucunun konusu da oraya eklenir, orada tartışılır, derli toplu olur, diyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

HDP: Koruculuk lağvedilsin

Bu arada HDP’li milletvekilleri de koruculuğun lağvedilmesi için ayrı bir önerge verdi. HDP’nin önergesinin gerekçesinde, “1985’ten günümüze Bakanlar Kurulu kararı ile bölgede hayata geçirilen koruculuk sistemi zaman zaman isim değiştirse de Kürt sorunundaki çözümsüzlük politikalarının bir bileşeni olarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye’de barış politikalarının kazanacağı bir gelecek için koruculuk sistemini gençleştirmek yerine gençler koruculuk ve savaş dışında bir gelecek hazırlamak ve koruculuk sisteminin lağvedilmesini konuşmak zorundayız. Bu nedenle birinci maddenin tasarı metninden çıkarılması gerekmektedir” denildi.

"HDP tutarlı, MHP ve AKP tutarsız”

Bu duruma CHP milletvekilleri tepki gösterdi. CHP milletvekili Ali Öztunç, “AK Parti ve MHP’yi kutluyorum, HDP’nin yanına gitmişsiniz, HDP’nin peşine takılmışsınız. HDP, ‘koruculuğa karşıyız’ dedi. Siz ise ‘Korucuların sorunları var emekli olmaları gerekiyor’ dediniz. Ama HDP’nin önergesine destek oldunuz, benzer önerge verdiniz. HDP tutarlı, MHP ve AKP tutarsız” dedi.

"El ele, kol kola engellediler"

CHP milletvekili Tanju Özcan da “HDP’nin hiçbir önergesinin kabul edildiğini görmedim. Tebrik ediyorum. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili adım attık. ‘CHP’nin verdiği önerge nedeniyle bunu geri çekiyoruz’ diyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf istemiyor. AKP, MHP ve HDP, bizim verdiğimiz önergenin görüşülmesini el ele, kol kola engellemiş oldular” diye konuştu.

"Koruculuk toplumsal yara"

Koruculuk sistemine karşı olduğu için maddenin tekliften çıkarılmasını isteyen HDP bu eleştirilere tepki gösterdi. HDP milletvekili Hasan Özgüneş, “Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kim getirirse getirsin altına imza atarız. Koruculuk toplumsal yara haline geldi. Koruculuk keşke kaldırılsa” dedi.

AKP, MHP ile HDP’nin önergesi sonrasında söz konusu madde düzenlemeden çıkartıldı. Madde tekliften çıkartılınca CHP’nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergesi işleme alınmadı.