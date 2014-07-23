Emeklilikte prime takılanlara ikinci şans

Emeklilikte yaşı doldurup prim gün sayısına takılanlara ikinci bir şans için son dönemece girildi. Belli bir yaşın üstündekiler için verilmesi öngörülen fırsatla, eksik prim gün sayıları için borçlanma imkanı gelecek. Bu yolla söz konusu kişiler emekli olabilecek. Emekli olma fırsatı için yaş şartının kadınlarda 63 veya 65, erkeklerde 65 olması öngörülüyor. Ancak Maliye’nin gelecek mali yük nedeniyle çekinceleri olduğu ifade ediliyor.

100 binden fazla insanı ilgilendiriyor

Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, önceki gece geç saatlere kadar süren görüşmelerde, konuyla ilgili bir önerge verilip verilmemesi tartışıldı. İtirazların aşılması halinde verilecek önerge ile yaş şartını doldurmuş ancak prim günü eksik kalanlar için borçlanma imkanı getirilecek. Borçlanmayla eksik günler tamamlandıktan sonra da emekli olma imkanı temin edilecek. 100 binden fazla kişiyi yakından ilgilendiren düzenleme için iki alternatif üzerinde duruluyor.

Bunlardan ilkinde kadınlar için yaş sınırının 63 olması öngörülürken, bir diğer önerge çalışmasında ise yaş şartı 65 olarak planlanıyor. Erkeklerde ise 65 yaş şartı alternatifsiz olarak çalışılmış durumda.

Yaşa takılanlar içinse umut yok

Daha önce, sosyal güvenlik reformu nedeniyle prim gün sayısını doldurmuş ancak yaş şartını yerine getirememiş olanlar için de bir düzenleme yapılması tartışılmıştı. Ancak 412 bin kişi olduğu belirtilen yaşa takılan emeklilik mağdurları için, şu anda bir yasal değişiklik öngörülmüyor. Bunun nedeni olarak da, gelecek mali yükün sistemi zorlama potansiyeli gösteriliyor.