Emeklilik yaşı düşecek mi?

Çorum'da valiliği ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bir gazetecinin emeklilik yaşının aşağı çekilip çekilemeyeceği sorusu üzerine, geçmiş dönemde bunun yapıldığını ve bedellerinin hala ödenmekte olduğunu söyledi.

2036 yılında Türkiye'de 60 yaş emekliliğinin gerçekleşeceğini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

''Dünyanın her yerinde emeklilik yaşı 60-65 şimdi de 70 yaş konuşuluyor. Biz de emeklilik yaşı 49. Bunun daha aşağı olamayacağını aklı selim herkes tahmin eder. Erken yaş emekliliği teşvik eden hükümetlerin faturasını bizler, çocuklarımız ve torunlarımız ödüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde 49 yaş emeklilik yok iken bugün bunu daha aşağılara çekme yaklaşımı hiç doğru değil. Daha erken emekli olmak isteyenlere 1991 yılını hatırlatırım. Babaları 40 yaşında emekli oldu, şimdi hem babalarına hem onlara hem de torunlarına iş bulmaya çalışıyoruz. 2036 yılında Türkiye'de 60 yaş emekliliği gerçekleşecek. ''

Gazetecilerin yıpranma hakkı



Gazetecilerinin yıpranma payı hakkının geri verilip verilmeyeceğiyle ilgili bir soruya Bakan Çelik, şu cevabı verdi:

''Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yıpranma payı hakkının kimlere verileceğinin tespiti için konuyu bilim kuruluna sevk ettik. Sosyal güvenlik kurumu reformu çalışmaları kapsamında yıpranma payı mevcut uygulaması ile reform çerçevesinde kimler yıpranıyor diye araştırılıyor. Önce risk grupları belirlenecek. Kim yıpranıyor, kim bunu hak ediyor. Şu anda ilgili bilim kurulu çalışma yapıyor. Gazetecilerin pozisyonu, konumu nedir araştırılıyor. Netice sizlerle paylaşılacaktır.''