Emeklilik yaşı artırılmayacak

Emeklilikte yaşla ilgili bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirten Çalışma Bakanı Faruk Çelik, "Dedikodulara değil, gerçek bilgiye itibar edilmeli" dedi.



CNBC-e'ye konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bu konuda bir düzenlemenin söz konusu olmadığını belirtti.

Çelik şunları söyledi:

"Çalışma Bakanlığı'nın bünyesinde hükümetin önünde kademelendirmeyi değiştirecek bir düzenlemenin olmadığını ifade ediyorum. Dedikodulara değil, gerçek bilgiye itibar edilmeli. Emeklilikte yaşla ilgili bir düzenleme yok. Sosyal taraflarla konuşulmaya bir konuyu 'yaptık-ettik' diye getirmeyiz.

Sosyal güvenlik reformunu çeşitli kriterler üzerine bina ettik. Bu kriterlerden biri yaştı. Bunlardan bir sapmanın doğru olacağı kanaatinde değiliz. Aksi takdirde reformu zedeleriz. 1999 yılında çıkan yasa çerçevesinde 2000 yılından sonra çalışmaya başlayanlar 60 yaşında emekli olacak, daha öncekiler kademeli olarak emekliliği hak ediyor. 2000 öncesinde çalışmaya başlayanların 49 yaşına kadar emekli olduğunu görüyoruz.

'Prim günümüzü doldurduk beklememiz gerekiyor, yaşı beklemeden iki yıl erken emekli edebilir misiniz' diyorlar. Emeklilik yaşı dünyada 60-65 iken, Türkiye'de 44-49 yaşta emekli olursanız, daha erken emekli olma talebi birey olarak haklı bulunabilir. Ama ülke sorumluluğunu taşıyorsanız sosyal güvenlik alanında popülist bir politika izlememeniz gerekiyor. Biz yaş bekleyenlerle ilgili düzenleme yaparsak torunların bu konuda 'ah' edeceğine inanıyoruz."

Mevcut sistemde, 8 Eylül 1999'dan önce, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında ve 30 Nisan 2008'den sonra hizmeti olanlar olmak üzere üç farklı emeklilik yaşı tespiti bulunuyor. 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ile sigortalı olacaklarda yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60. Emeklilik yaşı 2035'ten sonra prim gün sayısını dolduracakları tarihe göre kademeli olarak artıyor ve 2048'den itibaren 65 yaşta eşitleniyor.