'Emeklilik yaşı 70'e yükseltilsin'

T24 - Yaşlanan nüfus nedeniyle çalışma çağındakilerin hızla gerilemeye başlayacağı belirtilen AB'de emekilike yaşının 70'e yükseltilmesi gündemde. Almanya, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda ve İsveç'te 2020'li yıllarda emeklilik yaşını 67'ye yükseltilmesi konuşuluyor.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yaşlanan nüfus nedeniyle emeklilik yaşının 2030'lu yıllarda 70'e yükseltilmesi gerektiğini bildirdi.



Sürdürülebilir emeklilik sistemi için öneriler hazırlayan AB Komisyonu, yaşlanan nüfus nedeniyle AB'de çalışma çağındakilerin sayısının 2012 yılında hızla gerilemeye başlayacağı uyarısında bulundu.





Son 50 yılda ortalama yaşam süresi 5 yıl arttı





Son 50 yıla AB'de ortalama yaşam süresinin 5 yıl arttığına ve son tahminlere göre 2060 yılına kadar 7 yıl daha uzayacağına dikkat çeken AB Komisyonu, halen 65 yaşının üzerindeki her bir kişi için çalışma çağında 4 kişinin bulunduğu AB'de bu oranın 2060 yılında, 65 yaşının üzerindeki her bir kişi için çalışma çağındaki 2 kişi olarak değişeceğini duyurdu.



Bu durumda mevcut emeklilik yaşının değiştirilmemesi halinde sosyal güvenlik sisteminin çökeceği uyarısında bulunan AB Komisyonu, emeklilik yaşının 2040 yılında 67'ye ve 2060 yılında 70'e çıkarılması halinde bile, emeklilerin çalışanlara oranı açısından bugün 60 yaşında emekliliğe karşılık geleceğini bildirdi.



AB'nin projeksiyonlarına göre, emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği açısından bugün 65 yaşında emeklilik, 2020 yılında 67 ve 2035 yılında 70 yaşında emekliliğe denk geliyor. Bu durumda 2040'lı yıllarda emeklilik yaşının 70'in de üzerine çıkarılması gerekiyor.





6 ülke emeklilik yaşını 67'ye çıkarabilir





AB üyeleri arasında Almanya, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda ve İsveç 2020'li yıllarda emeklilik yaşını en az 67'ye yükseltmeyi planlıyor.



Yaşlanan nüfus yanında düşük doğum oranları nedeniyle çalışma çağındaki nüfusu 2012'de hızla azalmaya başlayacak AB'nin, ekonomisini büyütebilmek için göç almaktan başka çaresi bulunmuyor.





