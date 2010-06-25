Emeklilik yaşı 62'ye çıktı, Fransa karıştı

T24 - Fransa'da yüzbinlerce çalışan greve gitti. Sarkozy hükümetinin emeklilik yaşını yükseltmesine tepki gösteren Fransızlar, sokaklarda eylem yaptı. Kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar oldu.



Fransa'da çalışanlar tepkili. Tepkinin nedeni, Sarkozy hükümetinin çalışma yasasında reform isteği. Emeklilik yaşının 2018 yılından itibaren 60'dan 62'ye çıkarılması planlanıyor. Plana karşı, yüzbinlerce Fransız çalışan greve gitti, sokaklarda eylem yaptı.



6 büyük sendikanın desteklediği grevde öğretmenler, sağlık ve posta çalışanları ile demiryolu işçileri de vardı.



Hizmetlerde ciddi aksamalar oldu. Bir çok kentte düzenlenen yaklaşık 200 eylemin en büyüğü başkent Paris'teydi.



Sendikalar, tüm ülke çapındaki eylemlere 2 milyon kişinin katıldığını iddia etti. Çalışanlar, hükümet karşıtı sloganlar attı. Fransız Komünistleri de eyleme destek oldu:



"Hükümet, bu yasayla insanları çok çalıştırarak az kazanması planını hayata geçirmeye çalışıyor. Bu yüzden sokaktayız. Ama hükümetin bu planı uygulayabileceğini sanmıyorum. Çünkü, biz bütün yaz bunu protesto edeceğiz ve hükümetin bu yasayı meclise getirmesini engelleyeceğiz."



Fransız hükümeti tasarıyla, 19 milyar euro tasaruf etmeyi planıyor. Temmuz ayında kabinede tartışılacak olan tasarının, sonbaharda Fransız Meclisi'ne getirileceği belirtiliyor.







