Emeklilik reformunda geri adım atılmayacak

T24- Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hükümetin, emeklilik reformunun ana hedefleri konusunda geri adım atmayacağını açıkladı.



Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yazılı bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılması konusunda geri adım atmasının söz konusu olmadığını, ancak sendikaların uyarılarına kulak vererek birtakım iyileştirmeler yapabileceklerini ifade etti.



Sarkozy, ''Bu reform çok gerekli. Dünkü genel grev ve gösterilerde dile getirilen endişeler konusunda duyarlıyım. Bu yüzden 18 yaşından önce işe başlamış ve yeteri kadar prim ödemiş kişilerin, ayrıca fiziksel olarak zor işlerde çalışanların 60 yaşında emekli olması için gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda hükümete talimat verdim'' dedi. Hükümet, bütçe açıklarını öne sürerek emeklilik yaşının ilk etapta 60'dan 62'ye çıkarılmasını istiyor.



Fransa'da dün ülke genelinde işçi ve memurlar, hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için bir günlük genel greve gitmişti. Çalışanlar, başta başkent Paris olmak üzere çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenlemişti. Fransa'da düzenlenen son kamuoyu yoklamaları, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, gelecek seçimlerde Sosyalist Parti adayları karşısında şimdiden hiç şansının kalmadığını ortaya koyuyor.