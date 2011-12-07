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Ekonomi

Emeklilik mesajı 'cep'e gelecek

Emeklilik işlemlerini, elektronik ortamda kolaylaştıran Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni bir adım daha attı

07 Aralık 2011 02:00


 T24- Emeklilik işlemlerini, elektronik ortamda kolaylaştıran Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni bir adım daha attı.Vatandaşın SGK merkezlerine gitmeden bilgilendirilmesini hedefleyen 'kısa mesaj' uygulamasına göre, kurumla ilgili her türlü bilgi cep telefonlarına gelecek. Sigortalılar, emekli oldukları bilgisini bile 'cep'ten öğrenebilecek.




Zaman'ın haberine göre, vatandaşları ve hak sahiplerini SGK merkezlerine gitmekten kurtaracak uygulamayla her türlü bilgi cep telefonlarına gelecek. Sigortalılığın başlatılması, sigortalılığın sonlandırılması, maaş bağlanması, şahıs ödemeleri, iş göremezlik ödeneği, evlenme yardımı, cenaze ödemeleri, hizmet borçlanması gibi önemli hizmetler vatandaşların cebine gelecek. Turkcell, Vodafone ve Avea kullanan vatandaşlar, aynı hizmeti alabilecek.

Kurum, kısa mesajların ücretsiz verilmesini kararlaştırdı. Mevcut uygulamada SMS uygulaması halen sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri tarafından manuel olarak yürütülürken, cep telefonu numaralarının veri tabanında toplanmasının ardından 2012 Ocak ayından itibaren 20 hizmet on-line olarak cep telefonlarına yönlendirilecek.

Sigortalıların ceplerine gelecek mesajlarda yer alacak hizmet bilgileri ise şöyle belirlendi: Şahıs ödemeleri, çölyak ödemeleri, 4A sigortalı tescil, SSK sigorta tescil, Bağ-Kur sigortalı tescil, Emekli Sandığı sigortalı tescil, SSK sigortalı işten ayrılış, Bağ-Kur sigortalı işten ayrılış, Emekli Sandığı sigortalı işten ayrılış, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı toptan ödeme, emekli aylığı bağlama, SSK ve Bağ-Kur iş göremezlik ödemesi, emzirme yardımı ödemesi, hizmet borçlanmaları, emekli ödemeleri, cenaze ödemeleri.



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