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Emeklilik kararımı Demirel'e danışmadım

Org. Atila Işık, Süleyman Demirel ile görüşerek emeklilik kararı aldığı iddialarını yanıtladı.

11 Ağustos 2010 03:00

T24 - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüşerek emeklilik kararı aldığı iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Atilla Işık 10 gün önce kararını vermişJandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, bugün bir gazetede yer alan ''Yüksek Askeri Şura çalışmaları sırasında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüşerek emeklilik kararı verdiği'' iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.

Haberin tamamen gerçek dışı olduğunu ifade eden Orgeneral Işık, ''Daha önce yaptığım açıklamada da belirttiğim gibi bu kararı kendi istek ve arzumla aldığımı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum'' dedi.


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