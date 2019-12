Emeklilerlin 12 milyon lirası uçtu!

T24 - Sayılarının 650 binin üzerinde olduğunu iddia ettiği üyelerinin her birinden 18 lira aidat kesildiği geçen günlerde ortaya çıkan Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, emeklilerin tepkisine neden oldu. Yaklaşık 12 milyon lirayla ilgili Türkiye Emekliler Derneği'nden yapılan açıklamada "653 bin üyenin her birinin, üyelik işlemleri yapılırken kesilecek olan aidatları onayladıkları" iddia edildi. Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Veli Beysülen kouyla ilgili olarak, "Bu paranın nereye harcandığı belli değil" açıklamasında bulundu.



Cumhuriyet gazetesinden Meltem Yılmaz'ın 'Emekliler istismar ediliyor' başlıklı ve 17 Mart 2010 tarihli haberi şöyle:



'Emekliler istismar ediliyor'



Türkiye İşçi Emeklileri Derneği’nin, sayılarının 650 binin üzerinde olduğunu iddia ettiği üyelerinin her birinden 18 lira aidat kesildiğinin geçen günlerde ortaya çıkması, emeklilerin tepkisine neden oldu. Dernekten yapılan açıklamada ise 653 bin üyenin her birinin, üyelik işlemleri yapılırken kesilecek olan aidatları onayladıkları iddia edildi.



Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Veli Beysülen, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği’ne, bilgileri dışında üye yapılan üyelerinin toplam 1000 kişiye ulaştıklarını belirterek “Bu şekilde bilgisi olmadan toplam 550 bin emekli olduğunu biliyoruz, bu kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye’de sosyal devletin var olmaması ile örgütlenme özgürlüğünün bulunmaması nedeniyle korsan örgütlenmelerin sayısı her geçen gün artıyor. Son dönemlerde ‘danışmanlık hizmeti’ adı altında emeklileri istismar eden birçok işyerinin açılması da bunun bir örneği” diye konuştu.



Türkiye İşçi Emeklileri Derneği’nin, sayılarının 650 binin üzerinde olduğunu iddia ettiği üyelerinin her birinden 18 lira aidat kesildiğinin geçen günlerde ortaya çıkması, emeklilerin tepkisine neden oldu. Birçok emekli, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla her yıl şubat ayında derneğe aktarılan paradan maaş bordrosu almamaları nedeniyle haberdar olmadıklarını belirtirken Türkiye Emekliler Derneği’nden yapılan açıklamada ise 653 bin üyenin her birinin, üyelik işlemleri yapılırken kesilecek olan aidatları onayladıkları iddia edildi.



Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Veli Beysülen, Türkiye’de hiçbir derneğin 650 bin üyesinin bulunmadığını belirterek Türkiye İşçi Emekliler Derneği’nin iddia ettiği üye sayısı gerçekdışı olduğunu söyledi.



1996 yılında SSK’nin, o zamanki adı “Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti” olan derneğe sağlık karneleri düzenleme ile taksitli kömür satışı yapma yetkisi verdiğini anımsatan Beysülen, “Dernek, sağlık karnesi verdiği ya da taksitli kömür satışı yaptığı kişileri, bu kişilerin bilgileri dışında üye yapmış. Bizim disiplin kurulu üyemizden dahi derneğe üye olmamasına karşın aidat kesmişler. Biz bu şekilde, bilgisi dışında üye yapılmış olan toplam bin kişiye ulaştık şu ana kadar. Zaten derneğin yönetim kurulu başkanı geçmişte SSK, artık SGK yönetiminde olması nedeniyle emekli bilgisini elinde bulunduruyor. Dolayısıyla bu emekliler arasından, durumlarını takip etmeyeceğine inandıkları kişileri üye olarak gösteriyorlar. Amaç, kendilerini Türkiye’nin en büyük emekli örgütü olarak göstererek SGK yönetiminde kalmaya devam etmek. Bir diğer amaç da tabii aidat toplamak. 650 binin üzerinde kişiden toplanan para 12 milyon TL’nin üzerinde. Bu paraların nereye harcandığı ise belli değil” diye konuştu.



Korsan örgütlenmeler artıyor



Emeklilerin, SGK’nin birimlerine başvurup üye olup olmadıklarını öğrenebileceklerini anımsatan Beysülen, devletin eksik kaldığı noktaların korsan örgütlenmeler tarafından doldurulduğunu, bu tür örgütlenmelerin ise her geçen gün arttığını belirterek şöyle devam etti:



“Biz, Tüm Emekliler Sendikası olarak bu derneğin 550 bin üyesinin, üye olduğundan haberinin olmadığına inanıyoruz, bu insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye’de ne yazık ki bu şekilde korsan örgütlenme faaliyeti gösteren birçok emekli derneği var. Diğer yandan son dönemlerde ‘Derneklere dilekçe yazıyoruz’ diyerek emeklileri istismar eden danışmanlık büroları adı altında çalışan yerlerin de sayıları giderek artmaya başladı.”



8.5 yıldır dernek başkanı



Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan avukat Fikret İlkiz, derneğin emeklilerden aidat kesebilmesi için emeklilerin üyelik için başvuru yapması gerektiğini anımsatarak “Aidat miktarı, genel kurulda belirlenir. Zaten genel kurul da üyelerle yapılır. Üyelerin bilgilendirilmesi şarttır” dedi. Aynı zamanda SGK’de yönetim kurulu üyesi olan dernek başkanı Kazım Ergün konuyla ilgili telefonlarımıza yanıt vermezken Ergün’ün 11 yıldır dernek yönetiminde bulunduğu, 8.5 yıldır ise başkanlık yaptığı öğrenildi. Ergün, SGK yönetim kurulu üyeliğinden 4 bin 300 lira, 950 lira da emekli maaşı alıyor. Derneğin basın bürosundan yapılan açıklamada ise her üyenin, kesilecek olan aidatlar konusunda üyelik işlemleri yapılırken bilgilendirildiği savunuldu.