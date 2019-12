Emeklilerin yüzde 10'unun evine et girmiyor

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği (TİED) tarafından yapılan araştırmaya göre, bazı emeklilerinin evine hiç et girmiyor. Araştırmaya katılan emeklilerinin yarısının evine ise ayda 1 kilogramdan az et giriyor.



Dernek, 47 ilde 4 bin 362 emeklinin katılımıyla emeklilerin ekonomik ve sosyal durumunu belirlemeye yönelik bir araştırma gerçekleştirdi.



Araştırmaya katılan emeklilerin yüzde 62'si 50 yaşın altında, yüzde 34'ü 50-60 yaş aralığında, yüzde 3'ü 60 ve üzeri yaşlarda emekli olduğunu bildirdi.



Araştırmaya göre, emeklilerin yüzde 5'nin hiç çocuğu bulunmuyor. Emeklilerin yüzde 64'ü 1-3, yüzde 31'i 4 ve üzeri çocuk sahibi. Emeklilerin yüzde 27'sinin bakmakla yükümlü olduğu çocuğu yok.



Buna karşılık emeklilerin yüzde 61'inin bakmakla yükümlü olduğu 1-3, yüzde 11'nin 4 ve üzeri çocuğu var. Emekli aylığından başka geliri olmayan emeklilerin oranı yüzde 86'ye çıkarken, yüzde 11'i halen bir işte çalışıyor.



Kendi evinde ikamet eden emekli oranı yüzde 67 düzeyinde bulunurken, emeklilerin yüzde 22'si halen kirada oturuyor. Emekli aylığını yetersiz bulanların oranı yüzde 96'yı buluyor.



TİED'in yaptığı araştırmada öne çıkan bazı sonuçlar şöyle:



-Emeklilerin yüzde 10'nun evine hiç et girmiyor. Emeklilerin yüzde 48'inin evine ise ayda 1 kilogramdan az et giriyor.



-Emekli ailelerinin yüzde 8'i günde 1 ve daha az, yüzde 47'si 1-3, yüzde 33'ü 4-6, yüzde 12'si 6'dan fazla ekmek tüketiyor.



-Dengeli ve sağlıklı beslenebildiğini düşünen emeklilerin oranı yüzde 18'de kalıyor.



-Emeklilerin yüzde 58'i kamudan, yüzde 41'i özel sektörden emekli.



-Bireysel emekliliği bulunan emeklilerin oranı yüzde 4 düzeyinde.



-Emeklilerin yüzde 78'i bir ve daha fazla dernek üyesi.



-Emeklilerin yüzde 18'i bir siyasi partiye üye.



-Emeklilerin yüzde 9'u yabancı dil biliyor.



-Bir veya daha fazla kredi kartı kullanan emeklilerin oranı yüzde 49.



-Emeklilerin yüzde 23'ü icra takibine maruz kalmış.



Yarısının sürekli hastalığı var



Emeklilerin yüzde 48'inin sürekli bir hastalığı bulunuyor.



-Emeklilerin yüzde 42'si yılda birkaç kez, yüzde 40'ı ayda birkaç kez, yüzde 8'i de haftada birkaç kez hastaneye gidiyor.



-Hastanelerde aldığı sağlık hizmetini yeterli bulanların oranı yüzde 17'de kalıyor.



-Emeklilerin yarıdan fazlasının sürekli kullandığı ilaç ve ilaçlar var.



-Emeklilerin yüzde 70'i cep telefonu kullanıyor.



-Emeklilerin yüzde 90'ı ikamet ettiği yerin yerel yönetiminin emekli ve yaşlılara sunduğu hizmeti yeterli bulmuyor.



-Sergi, konser, festival gibi kültürel etkinliklere hiç katılmadığını bildirenlerin oranı yüzde 73'e ulaşıyor.



-Emeklilerin yüzde 49'u fırsat buldukça, yüzde 27'si sadece bayramlarda akraba ve aile ziyareti yapıyor; yüzde 9'u ise hiç ziyaret yapamıyor.



-Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğine inananların oranı yüzde 8'de kalıyor. -Emeklilerin yüzde 90'ı yaşlılara evde bakılmasını uygun buluyor."