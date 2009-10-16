Emeklilerin maaş farkları gideriliyor

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, emekli maaşları az olanlarla ilgili çalışma içerisinde olduklarını söyleyerek, "İnşallah onlara kısa zamanda bir müjde vereceğiz" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de, bu sabah, "Hesap yapacağız, temel amacımız adaletsizliği düzeltmek ama bu konuda gerçekçi olmak lazım" demişti.



"İş-Kur İl Müdürleri Toplantısı"na gelişinde basın mensuplarının emekli aylıklarına yönelik yapılacak çalışma konusundaki sorularını yanıtlayan Bakan Dinçer, bu konuda "henüz belli olmuş bir şey olmadığını" söylemişti.



"Sistemde bir takım adaletsizlikler varsa bunları tespit edip gidermek için çalışma yapacaklarını" anlatan Dinçer, "Benim gördüğüm kadarıyla konuyla ilgili bilgiler henüz çok hamken abartılıyor gibi hissediyorum. Biraz ihtiyatlı davranmakta fayda var. Çünkü bu adaletsizliğin telafisinin bize neye mal olacağını henüz görmüş değiliz. Bu açıdan bakıldığında önce önümüzü görelim, sonra karar vereceğimiz zaman sizlerle bunu paylaşırım. Henüz çalışma tamamlanmadı. Telaffuz edilen rakamlar zannediyorum gazeteci arkadaşların gönlünden geçen rakamlar. Haksız yere ve gerçekleşmeyecek beklentilerle insanlarımıza umut vermek doğru değil. Biz hesap yapacağız, temel amacımız adaletsizliği düzeltmek ama bu konuda gerçekçi olmak lazım" diye konuşmuştu.