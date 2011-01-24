-EMEKLİLERİN MAAŞ FARKI ŞUBAT'TA ÖDENECEK ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan kişilere 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere aylık farkı tutarlarının Şubat ayında ödeneceği ödeneceği bildirildi. Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga hükümlerine göre aylık alanların fark tutarlarının, aylık alınan banka ve PTT şubelerine gönderilerek, Şubat 2011 ayı içerisinde aylık almakta oldukları gün itibarıyla ödeneceği belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: ''2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2010 tarih ve 27802 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 05 Ocak 2011 tarihli ve 27806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/01/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154'üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı (0,061954) memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı (0,82656) olarak yeniden belirlenmiştir. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga hükümlerine göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 868 bin 668 kişinin, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderilerek, Şubat 2011 ayı içerisinde aylık almakta oldukları gün itibarıyla ödeme yapılacaktır. Buna göre; Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. Grupta aylık alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 2. Grupta aylık alanlara; Ocak, Şubat ayı olmak üzere 2 aylık tutarında, 3. Grupta aylık alanlara; Ocak, Şubat, Mart ayı olmak üzere 3 aylık tutarında, aylıklarını birer aylık olarak alanlara; Ocak ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.''