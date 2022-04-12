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Emeklilerin gözü Kabine’de: Bayram ikramiyesi artışı ne kadar olacak?

Toplantının ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararlarını canlı yayında duyuracak

12 Nisan 2022 07:14

Emeklilere yönelik yapılan ekstra iyileştirmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında emekli bayram ikramiyelerine yapılacak artışında açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararlarını canlı yayında duyuracak. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarının değerlendirileceği toplantıda, emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak artışın da açıklanması bekleniyor.

Öte yandan yıl sonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, 1100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı kararları için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken, toplantıda Koronavirüs salgınıyla ilgili vaka sayıları, aşılama çalışmaları, yerli aşı Tukovac'ın etkileri ve salgın önlemlerine ilişkin yeni kararların açıklanması da gündemde.

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