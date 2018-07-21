Emeklilerin fark tutarlarının ödeneceği tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), enflasyonun yükselmesi nedeniyle emekli maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin 26 Temmuz 2018 tarihinde emekli maaşları ile birlikte ödeneceğini açıkladı.

Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur ve emeklilerinin temmuz zamları belli olmuştu. Buna göre görevdeki memurlar ile emeklileri toplu sözleşmeye göre yüzde 3.5 zam üzerine enflasyon farkı da eklenince maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacaklar.

Görevdeki memurlar ve emeklileri bu temmuzda maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacak. Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

2018-2019 yılını kapsayan toplu sözleşmeye göre de görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2018’in ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde de yüzde 3.5 zam alması öngörüldü. Enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaşlara eklenecekti.

2018’in temmuz ayında ise toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 3.5 zam öngörüldü. Ayrıca geçen, yani Ocak-Haziran, dönemine ait 6 aylık enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde de aşan tutar kadar fark alacaklardı. 2018’in ilk altı ayında TÜFE’de gerçekleşen ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emeklilerine yüzde 5.17’lik enflasyon farkı alma hakkı doğdu. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte zam oranı yüzde 8.67 oldu.

SGK’dan yapılan açıklamada, SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir aylığı alanların 2018 Temmuz artışlarıyla hesaplanan aylıklarının ödeme günlerinde zamlı olarak ödeneceği belirtilerek, “Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz 2018 tarihinde ödemeleri yapılacaktır” denildi.

Buna göre, ücretlerini üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; birinci grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, ikinci grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, üçüncü grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında, aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 591.133.092,16 TL olarak belirlendi.